Byla to sebeobrana, hájí se dělník. V opilosti desetkrát bodl krajana

„Je mi to líto, ale byla to sebeobrana,“ tvrdil u soudu obžalovaný Wojciech Adam Žyto, který se dostavil před senát v mikině s anglickým nápisem „byl jsem věčně opilý“.

Na těžkou opilost sváděl i svou reakci. Prý ho popadl amok poté, co mu sok vlezl do pokoje ubytovny, nadával mu a strkal do něj hrudníkem. Žyto měl právě v ruce nůž, který používal při jídle.

„Takhle jsem s ním mával,“ ukazoval soudu pomocí propisovačky, kterou mu půjčil předseda senátu Michal Kubánek. Nožem muži podle spisu zasadil nejméně deset ran do hlavy, krku, břicha a zad a zasáhl mu i játra a plíce.

Obžalovaný se přitom do maléru dostal jen deset dní po příjezdu do Písku. Vysvětloval, že ho doma zaujal inzerát, kde agentura nabízela práci v písecké průmyslové zóně za plat 18 až 20 tisíc korun měsíčně.

Předtím se živil doma všelijak, ale hlavně pil a konzumoval drogy. Za jejich distribuci a krádeže je také v Polsku stíhaný. V Písku pak dostal postel v ubytovně bývalého podniku Jitex a nastoupil do směnného provozu.

Něco vypil a šel na noční směnu

„Dělali jsme dvanáct hodin, byl jsem docela unavený. Ten den jsem něco vypil a odešel na noční směnu. Asi po čtvrthodině jsem zjistil, že dělat nemůžu, a vrátil se. Cestou na ubytovnu jsem si koupil láhev vodky,“ popisoval kritický den.

Adam Žyto přiznal, že alkohol pravidelně pije od svých dvanácti let a několikrát se už zkoušel ze závislosti léčit. Povinné léčení mu nařídil v Polsku i soud.

Obžalovanému hrozí až desetiletý trest za těžké ublížení na zdraví. Pojišťovna po něm za léčbu pobodaného muže požaduje 150 tisíc korun. Předseda senátu Michal Kubánek ho navíc hned na začátku upozornil na možnost, že jeho jednání může posoudit i jako pokus o vraždu.

Soud má pokračovat výslechy znalců a svědků. Přímé svědky včetně napadeného muže ale zatím senát postrádá, protože nereagují na předvolání.

Případ je podobný jiné projednávané kauze kolem písecké zóny. Další polský dělník je v ní obžalovaným z pokusu o znásilnění a loupež s ublížením na zdraví, na své řádění na ulici si však kvůli opilosti skoro nepamatuje.