Tragickou nehodu na Orlíku zavinil muž na skútru, řekl u soudu odborník

Stejně jako na silnici, platí i na vodě pravidla plavebního provozu. Vůdce skútru měl podle nich dát pramici přednost zprava. Odborné stanovisko státní plavební správy zaznělo v úterý u píseckého okresního soudu, kde pokračoval soud s Christophem Steinerem.

„Nehodu zavinil vůdce vodního skútru. Podle zákona měl dát malému plavidlu přednost. Ve chvíli, kdy řidič skútru za zádí výletního parníku změnil směr doprava, vplul do prostoru, kam neviděl. Mrtvý bod byl poměrně velký, musel počítat s tím, že se tam pohybují další účastníci vodního provozu,“ upozornil Michal Kudláček ze státní plavební správy.

Jenže právě to zřejmě mladý řidič skútru nečekal. „K nárazu došlo skoro kolmo. Nejsou tam snahy vůdce skútru vyhnout se, zpomalit. O překážce tak zřejmě vůbec nevěděl,“ popsal Kudláček s tím, že se skútrem lze manipulovat poměrně dobře a jde i zpomalit. „Když v padesáti až šedesátikilometrové rychlosti uberete plyn, dokáže se výrazně snížit rychlost plavidla. V tu chvíli by skútr do lodě jen narazil, ale nepřejel by ji,“ upozornil Kudláček. Současně neshledal možnou spoluvinu přítele dívky, který řídil loďku.

Že loďku Steiner neviděl vypověděl sám u soudu. „Byl to mžik. Obloukem zprava jsme objížděli parník, za ním se vyřítila pramice. Jel jsme tak maximálně 30 až 40kilometrovou rychlostí. Stačil jsem jen pustit plyn, v takové chvíli ale skútr ztrácí manévrovací schopnost, nemohl jsem nic dělat,“ popsal v dubnu soudci Steiner, který vlastní průkaz na řízení malých plavidel a podle svých slov na skútru odřídil desítky hodin. Třímístný stroj měl rok. Vyšetřování ukázalo, že skútr měl v době nehody propadlou technickou kontrolu. Technický stav stroje byl ale i tak dobrý a s nehodou nesouvisel.

Zatím všichni svědci se shodli, že skútr musel jet rychleji, zhruba rychlostí 60 kilometrů v hodině. „Při takové rychlosti je skútr bez brzd schopný zastavit po dvaceti metrech. Pramice jela zhruba patnáctikilometrovou rychlostí,“ řekl Kudláček.

Steinerovi hrozí v případě prokázání viny až 6 let ve vězení. Rodina dívky požaduje také několikamilionové odškodnění. Soud bude pokračovat 5. června.

Video z prvního líčení u píseckého soudu v dubnu: