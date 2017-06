Za pašování kokainu z Brazílie dostal dealer šest let, druhý podmínku

Ačkoliv soud uznal, že oba obžalovaní pracovali pro mezinárodní drogový gang a hrozilo jim až 18 let vězení, tresty mimořádně snížil. Dealerům totiž neprokázal prospěch velkého rozsahu, kterým je obohacení vyšší než pět milionů korun.

Oba muži žijící na jihu Čech spolupracovali na dvou případech pašování, první z obžalovaných ještě na dalších tranzitech s jinými společníky. Dva z nich jsou v současné době ve vězení v Německu a v Belgii.

Soud uznal, že hlavou skupiny byl Mitro, který najímal v Česku kurýry a posílal je za známým do Německa, jenž je vypravoval do brazilského Sao Paula.

„Najímal lidi, kteří byli ve finanční tísni. Tím byl i Horák, který je snadno zmanipulovatelný typ,“ uvedl předseda senátu Michal Kubánek.

Horák pracující jako pomocný zedník soudu dopodrobna popsal, jak koncem roku 2012 a počátkem roku 2013 cestoval letecky z Německa do Sao Paula, kam ho doprovázel Afričan s přezdívkou Bruno. Z prvního letu v životě měl hrůzu, neuměl cizí jazyk a byl zmatený. Přesto se pokusil v cíli cesty za asistence Bruna spolykat kapsle s kokainem, které ale vyzvracel.

Po nepovedené akci souhlasil s reparátem. Doma trénoval polykání mrkve a po třech měsících vyrazil znovu. Za gram převezené drogy měli dostat oba společníci tisíc až 1 500 korun. Pokus číslo dvě ale selhal také.

Sledoval je Interpol

V té době už je odposlouchávala policie a sledoval Interpol. V létě 2014 pak zatkla policie na letištích v Bruselu a Norimberku dva Čechy se zásilkami kokainu z Brazílie. Jeden měl kontraband v útrobách, druhý v konzervách s nálepkou fazole. Oba měli spojení na Mitra.

Obhajoba navrhovala výslechy dalších zatčených a svědků, senát ale další dokazování zamítl. Někteří z předvolaných svědků ani po urgencích k soudu nedorazili, vymlouvali se na obavy o osobní bezpečnost. Soud tedy četl jejich výpovědi před policií.

Soudce Kubánek zdůvodnil poměrně nízké tresty tím, že vzhledem k dalším členům významné sítě obchodníků s kokainem z Evropy i Jižní Ameriky by pro tyto muže byla sazba od 10 do 18 let nepřiměřeně přísná.

Horákovi, kterého soudce označil za naivního a méně inteligentního člověka, pomohlo i jeho doznání a spolupráce s policií. Rozsudek není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu k odvolání. Ivo Horák se z účasti na jednání omluvil z důvodu pracovního zaneprázdnění.