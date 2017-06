Chytil jsem ji pod krkem, aby se uklidnila, vypověděl obžalovaný z vraždy

Život mladého páru, který žil v pronajatém bytě v táborských Čelkovicích, byl plný hádek, alkoholu a drog. Loni 21. listopadu ohlásil sedmadvacetiletý Karel Bárta na linku 155, že jeho přítelkyně nedýchá a nejeví známky života.

„Přišla domů opilá, hádali jsme se, tak jsem ji dvakrát chytil pod krkem, aby se uklidnila. Když jsem odcházel se psem ven si zakouřit, ležela na posteli a zdálo se mi, že chrápe. Pak jsem se vrátil a šel se dívat na televizi. Bylo mi ale divné, že už nic neslyším. Všiml jsem si, že Jana nedýchá. Začal jsem ihned s resuscitací, ale měla už ztuhlou čelist a jazyk. Zavolal jsem záchranku a dál se ji snažil oživit,“ vyprávěl u soudu Bárta.

Líčil, že krk přítelkyni tiskl jen po dobu deseti sekund a že ji ten večer nebil. Na těle ovšem měla modřiny, krevní výron na oku a horním rtu. V době úmrtí byla podle obžaloby pod vlivem alkoholu a omamných látek.

Obžalovaný tvrdí, že na návykových látkách závislý není, v době posledního vzájemného konfliktu byl podle svých slov střízlivý.

„Pervitin jsem užíval nitrožilně jen jednou do měsíce,“ uvedl. Občas kouřil marihuanu.

Když přijela záchranka, byla mrtvá už hodinu

Bárta soudu vylíčil, že pokaždé, když přišla přítelkyně domů z práce opilá, byl na ni naštvaný a často se kvůli tomu hádali. To ostatně potvrdili i svědci, kteří bydleli ve stejném domě.

„Občas jsem ji chytil pod krkem, pokud na mě byla vulgární nebo mě napadala. Každý den k tomu ale nedocházelo, nikdy kvůli tomu neupadávala do bezvědomí,“ sdělil soudu Bárta, který byl za napadení v minulosti již trestně stíhán.

Devětadvacetiletá přítelkyně přitom trpěla na epileptické záchvaty, měla potíže se štítnou žlázou a potýkala se se špatnou srážlivostí krve. Na zdravotní problémy brala léky. Nebylo to navíc poprvé, kdy musela do bytu přijíždět záchranná služba.

Připadal mi jako psychopat, řekla sousedka

„Pamatuji si, že měli doma hrozný nepořádek. V době, kdy jsme se k poškozené dostali, tak tam mohla ležet mrtvá už hodinu,“ vypověděl záchranář, který měl v ten večer službu a na místě se pokoušel ženu oživovat.

Obžalovaný ale tvrdil, že pomoc přivolal hned poté, co se za deset minut vrátil ze dvorku, kde si byl zakouřit. Záchranka podle záznamu dorazila do bytu do 20 minut.

Loni na podzim byl Bárta nezaměstnaný, nájem za byt platila jeho přítelkyně. Majitel domu prohlásil, že mu nikdy nic nedlužila.

„Na Karla si stěžovala. Byla to divoká a hlučná domácnost. Pojal jsem podezření, že ji Bárta asi okrádal, ztrácely se jí peníze,“ řekl u soudu pronajímatel.

Shodně s jejich sousedkou prohlásil, že v den úmrtí ženy bylo v bytě nezvyklé ticho. Obvyklejší byl scénář, že když se žena vrátila domů, tak na sebe oba křičeli.

„Hádku jsem ten večer žádnou neslyšela. V minulosti jsem ale zaslechla výhrůžky od Karla, že ji jednoho dne zabije. Já jsem s ním nikdy žádný konflikt neměla, ale někdy mi připadal jako psychopat. Taky se mi nelíbilo, že pořád ležel doma a nehledal si práci. Ona ho celou dobu živila,“ dodala sousedka.

Tragickou událost původně policie vyšetřovala jako usmrcení z nedbalosti. V lednu ji na základě závěrů z pitvy překvalifikovala na vraždu.

Soud ještě vyslechne další svědky a znalce z oboru psychologie.