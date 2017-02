Spor o žluté autobusy na jihu Čech končí. Nově pojedou k Lipnu i do Třeboně

RegioJet na jihu Autobusy odjíždějí z Českého Krumlova do Prahy (přes Budějovice a Písek) mezi 5. a 20. hodinou v hodinovém intervalu. V opačném směru mezi 6. a 21. hodinou. Nové spojení Praha – Lipno a zpět od 1. března:

- z Prahy vyjede v 6:00, v Krumlově bude v 8:55 a pokračuje do Černé v Pošumaví (9:20), Frymburka (9:35) a Lipna nad Vltavou (9:45)

- z Prahy vyjede ve 12.00, v Krumlově bude v 14:55 a pokračuje přes Rožmberk nad Vltavou (15:30), Vyšší Brod (15:45), Loučovice (15:55) do Lipna nad Vltavou (16:10)

- z Lipna nad Vltavou vyjede v 10:40 a přes Loučovice (10:55), Vyšší Brod (11:05) a Rožmberk nad Vltavou (11:20) bude v Praze ve14:50

- z Lipna nad Vltavou vyjede v 17:05 a přes Frymburk (17:15) a Černá v Pošumaví (17:30) bude v Praze ve 20:50