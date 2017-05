Stalin s Gottwaldem už nejsou čestnými občany Budějovic. Ale jen těsně

V obou případech bylo pro 23 z 39 přítomných zastupitelů, kterých je celkem 45. Pokud by bylo pro odejmutí jen o jeden hlas méně, čestné občanství by jednomu, či druhému zůstalo.

V radě města k podobné situaci před dvěma týdny došlo, když byl dostatek hlasů pouze v případě Stalina (více čtěte zde).

Pro odebrání čestného občanství byli například zastupitelé hnutí ANO, Občané pro Budějovice a TOP 09. Členové ČSSD, ODS, lidovců a Nezávislí jednotní nebyli. Komunisté nehlasovali a ještě opustili při diskusi jednací sál.

Na jejím začátku vystoupil Jan Pikous (KSČM). „Nebudu obhajovat zmíněné čestné občany. Když vidím, v jakých letech došlo k udělení čestného občanství, tak si ale myslím, že to tehdy nebylo zcela scestné. Tehdy ten důvod byl legitimní,“ sdělil mimo jiné Pikous.

Některé jeho vyjádření pobouřila. „Z toho, co jsem tady slyšel, mi běhá mráz po zádech a přemýšlel jsem, jestli neodejdu. Je pravda, že jsme měli 25 let na to, abychom mohli projednávat tento bod. Já budu hlasovat pro odejmutí občanství,“ reagoval Martin Stašek (ODS).

Jiní označili Stalina s Gottwaldem za vrahy, přičemž Stalin má na svědomí miliony životů a Gottwald stovky až tisíce.

„Historii nezměníme ani vyškrtnutím ze seznamu. Stále tady bude to, co se dělo. Kdyby děda žil, tak mi poděkuje, že zvednu ruku. Komunistický režim ho ožebračil o všechno,“ podotkl Viktor Lavička (ANO).

Čestné občanství Českých Budějovic dosud získalo 118 lidí. Jako poslední titul obdržela v roce 1979 kosmonautka tehdejšího Sovětského svazu Valentina Těreškovová.