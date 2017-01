Mýto pro nákladní auta u Vodňan i Třeboně. Zpoplatní stát další silnice?

Mýtné brány pro kamiony nad silnicí u Jindřichova Hradce, ale i za Českými Budějovicemi ve směru na Písek možná brzy budou realitou.

Stát se vážně zabývá plánem, že pro nákladní vozidla zpoplatní dalších 18 úseků silnic I. třídy o celkové délce 900 kilometrů. „Už se o tom jednu dobu mluvilo a myslím si, že je to pořád obrovský nesmysl. Doufám, že to neprojde,“ uvedl Václav Burda, majitel společnosti Autodoprava Burda z Boršova nad Vltavou u Českých Budějovic.

Zásadní dopad by novinka měla i na Jihočeský kraj, kde se to týká tří vozovek o celkové délce přibližně 175 kilometrů.

Úseky, kde by mohlo být zavedeno mýto I/34: České Budějovice – Třeboň – Jindřichův Hradec – hranice kraje (směr Havlíčkův Brod.): 70 km I/20: České Budějovice – Písek – hranice kraje (směr Plzeň): 80 km I/19: Oltyně – Tábor – Chýnov – hranice kraje (směr Pelhřimov): 25km

S návrhem přišlo ministerstvo dopravy, které se opírá o stanovisko projektového manažera mýta, společnosti Deloitte Advisory. Názory na další zpoplatnění se zatím různí.

„Že jsou lidé, kterým to vyhovuje, nebo nevyhovuje, bych spíš považoval za důkaz toho, že jsme asi zvolili dobré číslo,“ reagoval na počet navržených silnic ke zpoplatnění ministr dopravy Dan Ťok (jmenován za ANO).

Původní plán počítal se zpoplatněním i silnic II. a III. tříd, tuto možnost však projektový manažer odmítl. „Premiér požádal, abychom seznam probrali s kraji. Takže to probereme s Asociací krajů a městy a obcemi, abychom jim vysvětlili, proč jejich silnice na seznamu není, nebo je,“ sdělil Ťok.

Zákaz vjezdu na silnice nižších tříd

Zpoplatnění má přinést na mýtu zhruba miliardu korun ročně navíc a ještě by mělo některé řidiče dotlačit zpět na dálnice, kterým se vyhýbají právě kvůli mýtu. V Jihočeském kraji je však jen dálnice D3 na Táborsku a pak malý kus D4 za Pískem ve směru na Prahu. Vzniknout tak paradoxně může opačný problém.

„Myslím, že je potřeba vyhnat kamionovou dopravu ze silnic I. tříd v případě, že se tak řidiči vyhýbají mýtnému na zpoplatněných úsecích. Problém je v tom, aby se nám kamiony nepřesunuly na komunikace nižších tříd. My, bohužel, nemáme příliš zákonných možností, jak tam zakázat průjezd. Je přitom logické, že řidiči budou opět hledat náhradu,“ domnívá se jihočeský hejtman Jiří Zimola (ČSSD).

Je tak podle něj třeba, aby v případě zpoplatnění dostal kraj možnost aktivně regulovat provoz nákladní dopravy na silnicích II. a III. tříd.

Problém ve zvažovaném rozšíření mýta vidí náměstek hejtmana pro oblast dopravy Jan Kubík (ANO).

„Dobrý krok to může být ve chvíli, kdy bude v Jihočeském kraji dostatečná a funkční dálniční síť. Můj názor je, že by to v současné době moc nepřineslo, takže nejsem příznivcem tohoto návrhu,“ zmínil Kubík.

Dopravci se shodují, že by se další zpoplatnění odrazilo v cenách. „Znamenalo by to zdražení,“ potvrdil Robert Krigar, generální ředitel skupiny Jihotrans.

„Určitě by se zavedení mýtného muselo promítnout do nákladů pro koncové zákazníky. Dnes už stát vybírá poplatky za dálnice, po kterých se skoro nedá jezdit. Policie zase po vás chce povinné přestávky a dojet dneska do Brna nebo do Prahy znamená strávit skoro celý den na cestě,“ navázal Burda.

Pro dopravce je pak podle něj velmi složité investovat do modernizace vozů, když stát neustále vyžaduje peníze.