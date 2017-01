Zjara začne stavba obchvatu, který odkloní dopravu z centra Strakonic

Čekají na něj už dlouhé roky. Výstavbu obchvatu kolem Strakonic avizovalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) například už v roce 2010. Jenže pak připravovanou akci zdrželo komplikované jednání s majiteli pozemků. Od té doby byl obchvat několikrát těsně před zahájením, nakonec však ze stavby vždy sešlo.

„V prosinci roku 2014 nové vedení města zahajovalo zcela nové stavební řízení, protože to z března stejného roku bylo zrušeno kvůli nesouladu původní projektové dokumentace s platným územním rozhodnutím,“ popsala mluvčí Strakonic Markéta Bučoková.

Spuštění výstavby obchvatu avizovalo ŘSD také loni. „Jednalo se o předpokládaný termín zahájení, od kterého stavba prošla fázemi přípravy a výběrového řízení. Sice nikterak nevybočily z obvyklých termínů, přesto v celkovém úhrnu mírně posunuly termín ukončení vlastního výběrového řízení,“ vysvětlil důvod, proč akce nezačala ani v roce 2016, investiční referent ŘSD David Hlaváč.

V současné době je podle ŘSD předpokládaný termín zahájení v prvním čtvrtletí letošního roku, jakmile to dovolí počasí. Z toho se radují i představitelé města.

„Uvěřím, až uvidím pracovat dělníky na silnici“

„Může se to zdát k neuvěření, ale při našem příchodu na radnici nebylo zahájeno ani stavební řízení a podmínky územního rozhodnutí se nedařilo plnit. Nebyly vyřešeny ani pozemky, ani rozsah naší spoluúčasti. Stihnout to za dva roky, včetně výběrového řízení na zhotovitele, není špatný výkon,“ popsal místostarosta Strakonic Milan Jungwirt.

Samotní obyvatelé Strakonic jsou už opatrnější. „Obchvat se plánuje dobrých patnáct let a nic. Uvěřím, až uvidím pracovat dělníky na silnici. Ale kdyby se opravdu začal dělat, bylo by to fajn,“ zamýšlel se například Aleš Král.

Staveniště se má předávat 16. února a 1. března bude vyzván zhotovitel k zahájení prací. „Za poslední roky jsme sliby, že stavba začne, slyšeli několikrát. Tentokrát snad ale není věc, která by mohla výstavbu zpozdit,“ zhodnotil starosta Strakonic Břetislav Hrdlička.

Postup prací bude záviset na harmonogramu, který předloží zhotovitel. „Ale obecně lze konstatovat, že v první fázi dojde k demolicím určených objektů, provizorním přeložkám inženýrských sítí a zemním a výkopovým pracím. Dále se bude pokračovat výstavbou jednotlivých stavebních objektů a na závěr přijdou na řadu terénní a sadové úpravy,“ nastínil Hlaváč.

Severní dopravní půloblouk výrazně odlehčí dopravně přetíženému centru města. Současně vyvede ze Strakonic tranzitní dopravu. Tím se zklidní a zlepší životní prostředí ve městě. Silnici I/20 převede od čerpací stanice Robin-oil dvouproudová komunikace přes Radomyšlskou ulici ke Zvolenské, končící na silnici třetí třídy. Křížení silnic vyřeší tři nové okružní křižovatky. V Hradeckého ulici vznikne lávka pro pěší.

Právě proto, že nová trasa obchvatu přetíná několik současných silnic, budou se muset řidiči připravit na dopravní omezení. „Nejedná se ale o žádné dlouhé objížďky, vždy jsou využívány současné komunikace ve městě. Nebo postavíme provizorní silnice pro zachování dopravní obslužnosti,“ informoval Hlaváč.

Délka výstavby je plánována na 18 měsíců. Severní obchvat by měl být hotový do konce roku 2018. Celkové náklady na stavbu jsou 225,4 milionu korun. Město se bude na akci podílet 47,3 milionu korun ze svého rozpočtu. Bude investorem lávky pro pěší, desítek nově vzniklých parkovacích míst nebo například výstavby chodníků, kanalizace, veřejného osvětlení a ochranné zeleně.

Ředitelství silnic a dálnic zaplatí kromě nové silnice s kruhovými křižovatkami i protihlukové stěny, tři účelové komunikace, veškeré přeložky současných inženýrských sítí a kanalizace související s odvodněním nové silnice.

Nová silnice I/22 bude provozována v režimu města. „To znamená, že nejvyšší povolená rychlost na ní bude 50 kilometrů v hodině,“ dodala mluvčí Markéta Bučoková.