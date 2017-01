Za převrácení autobusu s dětmi hrozí řidiči vězení, na mokru jel rychle

Nehoda se stala 14. července 2016 v dopoledních hodinách. Na hlavním tahu z Písku na České Budějovice. Na silnici bylo větší množství vody, do níž autobus vjel a šestadvacetiletý řidič, který vezl na výlet 48 dětí z tábora ve Skočicích na Strakonic, ztratil kontrolu nad řízením.

„Mladý muž čelí trestnímu stíhání pro trestný čin obecné ohrožení z nedbalosti, kdy dle doposud zjištěných skutečností nepřizpůsobil na přímém úseku rychlost jízdy svým schopnostem, vlastnostem vozidla a povětrnostním podmínkám a na mokré vozovce dostal smyk, který nezvládl a přejel do protisměru, kde narazil do vyvýšeného silničního náspu,“ uvedla policejní mluvčí Kamila Ingrišová Čuřínová. Při nehodě se 24 dětí zranilo, obviněnému hrozí šest měsíců až pět let odnětí svobody a také zákaz řízení.

Většina zranění byla lehkých, podle policie však řidič svým jednáním vydal cestující v nebezpečí smrti a těžké újmy na zdraví.

„V současné době vyšetřování pokračuje. Protože se případ týká mnoha zúčastněných, jeho uzavření očekáváme až v horizontu několika měsíců,“ dodala mluvčí.