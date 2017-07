Sucho přerušilo vodní cestu na Orlík. Lodím sloužila jen 45 dní

Za posledních deset let vyrostla na Vltavě čtyři zdymadla, dva přístavy a pět přístavišť. To všechno za dvě miliardy korun. V polovině května byla slavnostně otevřena plavební komora v Hněvkovicích, která zpřístupnila po řece trasu z Českých Budějovic na Orlík. Menší lodě se pak mohou dostat až do Prahy.

Deník E15 informoval, že teď je kvůli suchu uzavřená plavební komora Kořensko, a tak je vodní cesta u Týna nad Vltavou od začátku července přerušená. Otevřená byla jen 45 dní.

Hladina na Orlíku je ve výšce 346,27 metru nad mořem. „Za těchto podmínek je plavební komora mimo provoz,“ sdělila MF DNES Klára Němcová, ředitelka Státní plavební správy.

Nízká hladina orlické nádrže není pro odborníky překvapením. Voda zde klesá pravidelně.

„Obvykle se to neděje na začátku léta. Situace většinou nastávala koncem srpna až začátkem září,“ vysvětlil Jan Bukovský, zástupce ředitele Ředitelství vodních cest ČR.

Kdy lodě opět proplují plavební komorou Kořensko, není jasné. Vše záleží na počasí. Problém nevyřeší jednorázové srážky. Potřeba jsou totiž vydatné a dlouhodobé deště, což by mohl být v dohledné době problém. Tento týden srážky v předpovědi nejsou a příští týden nevypadá o moc lépe.

Povodí Vltavy současný stav očekávalo

„Splavnění Vltavy na bezmála stokilometrové trase z Českých Budějovic na Orlík zlepší cestovní ruch a přinese do regionu více peněz.“ Taková prohlášení zazněla v polovině května při slavnostním otevření plavební komory v Hněvkovicích, která byla poslední překážkou na vodní cestě.

Lidé už mají zamluvené lodě, aby se třeba během týdne stráveného na Vltavě podívali, jak vypadá zámek Orlík a hrad Zvíkov z vody. Teď netuší, jestli mají své plány rušit, nebo hladina u Kořenska stoupne a plavební komora se znovu otevře.

„Všichni věděli, že hladina vody v přehradě kolísá. Lidé budou naštvaní. Koneckonců běží reklama na to, že je Vltava splavněná. Rozladěnost se dá chápat. Příroda je ale příroda,“ zhodnotil David Machart, majitel přepravní společnosti Jihočeská plavební.

Uzavření plavební komory pro něj problém není. Trasu nahrazuje tím, že z Týna vozí turisty na opačnou stranu k Hněvkovické přehradě.

Správcem vodní cesty je Povodí Vltavy, které současný stav očekávalo. „Když si uděláme statistiku toho, kdy byly zabezpečené plavební hloubky, tak je těch let poměrně málo. Takhle to bylo ale připravené. Proto existují pravidla plavebního provozu, kde nejsou garantovány plavební hloubky,“ uvedl jeho ředitel Petr Kubala.

Kritiku ze strany veřejnosti si uvědomuje. Vltava měla být nový turistický cíl jižních Čech a hned po několika týdnech přišlo první omezení.

„Nelze to srovnávat s provozem na železnici nebo silnici. Jsme závislí na přírodních podmínkách. Všichni, kteří by chtěli vznést kritiku, vidí, jaké je počasí. Souhlasím s tím, že názor veřejnosti může být negativní. Myslím si ale, že je nutné tuhle skutečnost zohlednit,“ dodal Kubala.

Problém s mostem v Týně by se mohl vyřešit v blízké době

Podle Davida Macharta je jedinou možností, jak problém s nízkou hladinou vyřešit, vybudování nové přehrady v tomto úseku řeky. Povodí Vltavy zvažuje zvýšení plavební hloubky v úseku Podolsko - Kořensko. Není ale jisté, zda by to situaci zlepšilo.

Vodní cesta je v současné době omezená jen na úsek České Budějovice - Týn nad Vltavou. Právě v Týně navíc nyní řeší otázku historického železného mostu, pod který se vejdou lodě pouze do výšky tří metrů.

„Na stole jsou některá řešení. Nyní se sejdeme se zástupci města a pokusíme se dojít ke společné dohodě. Věřím, že by to mohlo být v blízké době. Konkrétní plány ale zatím komentovat nebudu. Nebylo by to fér,“ oznámil Jan Bukovský, zástupce ředitele Ředitelství vodních cest ČR.

Pokud by obě strany společnou cestu našly, proplují na Orlík i parníky o výšce 5,25 metru. Dál ku Praze pak mohou pokračovat už jen menší plavidla, která uveze výtah na Orlické přehradě.