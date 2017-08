Park vyčíslil polomy po bouři na Šumavě na 120 tisíc kubíků dřeva

Polomy po orkánu Niklas v roce 2015 činily v NP Šumava 35 metrů krychlových a po orkánu Kyrill v roce 2007 asi milion metrů krychlových dřeva.

Po bouři z letošního 19. srpna jsou polomy na Stožecku 110 tisíc metrů krychlových a na územním pracovišti České Žleby 10 tisíc kubíků. Škody na majetku park ještě nespočítal, škody na dříví podle mluvčího Jana Dvořáka zjistí, až ho prodá, tedy o kolik méně ho prodá.

„Zajímavé je, že je to soustředěné do jednoho území, hlavně mezi Novou Pec a Stožec, tam je největší díl. Kyrill byl na celém území Národního parku Šumava a Niklas také,“ řekl Dvořák

NP Šumava předpokládá, že vzniknou ztráty. Část dříví je polámaná, což podle mluvčího znamená, že stromy půjdou na „nejhorší materiál“. To je takzvaná vláknina. Z vývratů bude podle něj dříví dobré.

„Ale trh s kulatinou je v Česku zasycen jednak kůrovcovou kalamitou, ale také tím, že vlastníci lesů v pásu od Pasova po českou hranici, jak šla bouřka, sčítají škody v řádech dvou milionů kubíků. To určitě velmi zahýbe s obchodem s kulatinou a s tlakem na pily, bude to docela zásadní,“ podotkl Dvořák.

Park se bude snažit zpracovat co nejvíce dříví před zimou, zbytek na jaře. Pokud do polomů nalétne kůrovec, nebude se podle Dvořáka množit, protože začne zima. NP Šumava ještě musí sečíst škody v bezzásahových zónách, odhad je v řádech tisíců metrů krychlových.

Energetici měli v terénu 100 zaměstnanců

Společnost E.ON vyčíslila škody po bouři z 19. srpna v jižních Čechách na 15 milionů korun. V terénu měli energetici po bouři 100 zaměstnanců a dalších 100 pracovníků z dodavatelských firem.

„Tento rok nepatří k náročnějším, když to vztáhneme k událostem jako je Kyrill, Niklas nebo povodně, tam jsou potom škody násobně větší, stovky milionů, a pojistné, které se vyplácí, násobně vyšší. Není to mimořádná situace, je to věc, se kterou provozně počítáme,“ řekl Vácha.

Kvůli polomům 19. srpna bylo nutné uzavřít některé oblíbené turistické trasy v okolí Schwarzenberského kanálu. Uzavřeno bylo i okolí Plechého nebo přístup ke Třístoličníku.

„Většina z cest už je znovu otevřena, Medvědí stezka a Hraniční stezka ale budou znovu zpřístupněny až na konci října. Nejde jen o to, že by byly nebezpečné samotné cesty, ale v jejich okolí navíc probíhá intenzivní kalamitní těžba,“ dodal Dvořák.

Do 21. října bude platit zákaz vstupu do lesů Vojenského újezdu Boletice. Podle odhadů tamních lesníků měl v okolí Horní Plané vítr poničit dalších až sto tisíc kubíků dříví.

„Pokud se vývraty podaří uklidit dříve, může Vojenský lesní úřad zákaz zkrátit,“ informoval už před časem mluvčí Vojenských lesů a statků Jan Sotona.