Šumavský park chce zakázat vstup do lesů. Na stezky padají stromy

Národní park informoval, že mnoho oblíbených turistických tras v jižní části Šumavy je nepřístupných. Například z Nového Údolí na Plechý, podél Schwarzenberského plavebního kanálu nebo cyklotrasy Černý Kříž - Jelení Vrchy a Oslí cesta ze Stožce na Oslinec.

„Předpokládá se, že neprůchozí je i naučná stezka Medvědí stezka z Ovesné přes Jelení Vrchy na Černý Kříž,“ uvedl mluvčí parku Jan Dvořák.

Dodal, že je pravděpodobné, že budou nepřístupné další cesty a turistické trasy, ke kterým se ještě pracovníci Správy Národního parku Šumava nedostali. Národní park proto upozorňuje návštěvníky, aby s ohledem na vlastní bezpečí v těchto dnech nevyráželi na turistické trasy v okolí Nové Pece a Stožce.

Stožec (červeně) a Nová Pec - dvě oblasti nejvíce postižené páteční smrští, kam by se podle správců šumavského parku neměli turisté v příštích dnech vydávat.

„Stále hrozí, že některé nalomené stromy ještě spadnou. Navíc je nebezpečí i v tom, že na místech pracuje technika a není ideální, pokud tudy ještě procházejí lidé. Proto apelujeme na turisty, aby se vyhnuli výletům v jižní části Šumavy,“ řekl mluvčí Dvořák.

Park v pondělí požádá o vydání zákazu vstupu do lesů na některé vybrané úseky. „Pokud by pak někdo tento zákaz porušil, může být potrestán pokutou,“ řekl Dvořák.

Silný vítr napáchal v šumavských lesích velké škody. Podle předběžných odhadů budou srovnatelné s orkánem Niklas, který na jaře 2015 na Šumavě vyvrátil 35 tisíc krychlových metrů dřeva.

Bouřka řádila po celém kraji

Když rodina Havrdových přijela v sobotu na chatu poblíž Chotýčan na Českobudějovicku, neměli kde zaparkovat. Trávník, kde obvykle nechávají stát své auto, zatarasily dva vzrostlé stromy, které zlomil vítr při páteční bouřce. Chatu naštěstí těsně minuly a poničily jen dřevěné lavičky a stůl.

„Aspoň budeme mít čím topit,“ usmál se Bohdan Havrda, který přes víkend kmeny rozřezal.

Nebyl sám. V průběhu celého víkendu se lidé na jihu Čech vzpamatovávali z vichru a bouřek, které se krajem prohnaly v noci z pátku na sobotu. Tisíce domácností zůstaly bez elektřiny, kolem Dolní Vltavice u Lipna nepůjde ještě v pondělí.

Stromy popadaly i na koleje, takže ještě v neděli přes den nejezdily vlaky na třech tratích. Jednalo se o úseky Jílovice – České Velenice a Jindřichův Hradec – Jarošov nad Nežárkou.

„Silně je zasažená trať z Rybníka do Lipna nad Vltavou, kde bude provoz obnoven někdy v průběhu týdne. Vzhledem k tomu, že se na některých tratích nejezdilo tak dlouho, je to jedna z největších letošních kalamit. Specifická je v tom, že to odnesly výhradně jižní Čechy,“ shrnul Pavel Tesař ze Správy železniční dopravní cesty.

Nejnáročnější víkend v roce mají za sebou jihočeští hasiči.

„I s dopoledními dodělávkami máme asi 350 výjezdů kvůli větru a dešti. Nasazeno bylo zhruba 85 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů. Většinou se výjezdy týkaly popadaných stromů, některé visely nad chatami, několik z nich spadlo na auta, a jeden dokonce na loď. Neevidujeme žádná zranění. Pás bouřek šel postupně přes Šumavu, část Prachaticka, Českokrumlovsko, část Budějovicka, Jindřichohradecka a Táborska,“ popsal Martin Sviták, řídicí důstojník Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje.