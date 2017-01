Partneři se před dvěma týdny rozhodli, že se vezmou v pátek třináctého

Na chodbě před obřadní síní barokní písecké radnice nalévá mladý novomanžel své ženě v dlouhých bílých šatech na ramínka a hloučku dalších svatebčanů sekt. Je pátek 13. ledna a užívají si první okamžiky po právě uzavřeném sňatku.

Nejen jako novomanželé, ale jako rodina. Karolína a Tomáš Mrekajovi spolu žijí už tři roky a jsou rodiči 1,5letého syna Ondřeje. Čilého chlapce nabitého energií se podaří na chvíli zastavit, jen když se uvelebí v tátově náruči.

Na slavících svatebčanech je vidět, že si výjimečný den nelíčeně užívají a ještě dlouho v tom hodlají pokračovat. A že je pátek třináctého a vzdušné šaty nevěstu v sychravém počasí moc nezahřejí, nikomu nevadí.

Proč si mladý pár vybral pro svatbu den, který je podle pověr nejsmolnější kombinací ze všech?

„Před dvěma týdny jsme si impulzivně řekli, že se chceme vzít. Podívali jsme se do kalendáře a hned se shodli na pátku 13. ledna,“ říká pětadvacetiletá asistentka Karolína, která je mateřské dovolené se synem. Šestadvacetiletý skladník Tomáš souhlasně přikyvuje: „Bylo to spontánní.“

Pocházejí z opačných konců republiky

Optimismus vyzařující pár se shoduje i na tom, že se rozhodl být oficiální rodinou také kvůli synovi.

„Abychom měli všichni stejné příjmení, až půjde Ondra do školky. Pro dítě je to jednodušší, když se všichni v rodině jmenují stejně,“ vysvětluje štíhlá maminka a vzápětí si musí přidržet dlouhé šaty a rozběhnout se za synem spěchajícím ke schodům.

Rodilým Písečanem je přitom jenom malý Ondřej. Jeho maminka pochází z malé obce Vejprty na Chomutovsku v Ústeckém kraji, táta zase z Orlové na Karvinsku.

„Do Písku jsem se dostala s bývalým přítelem. I když nám to spolu nevyšlo, už jsem tu zůstala,“ líčí Karolína Mrekajová. Jejího manžela zase přitáhl do jižních Čech nedostatek práce na Ostravsku. „Je tu krásně, jsou tu hezčí hory a čistší vzduch, to je hlavní,“ libuje si Tomáš Mrekaj.

Mladý pár se v Písku seznámil při venčení Tomášova psa. Je to kříženec, který je nejvíc podobný na pitbulla. „A na něho mě sbalil. Před dvěma týdny jsme si pořídili ještě štěně. Je to fenka, její máma je vlčák a táta ridgeback, tak uvidíme, co z ní vyroste,“ popisuje novomanželka, které na partnerovi nejvíc imponuje jeho péče o rodinu, spontánnost a smysl pro humor.

„Karolína je jediná ženská, se kterou jsem kdy vydržel, takže jsem si ji radši vzal. V létě jezdíme rádi na výlety, navštěvujeme hrady a zámky po celé republice. A na svatební cestu ji musím vzít k moři, protože tam ještě nebyla. Přemýšlíme o Kanárech, nebo Mallorce. A když bude zlobit, vezmu ji do Polska k Baltu,“ plánuje novomanžel se smíchem.