Fotbalový klub Táborsko dostane deset milionů na opravu stadionu

Fotbal stál u rozkolu v táborské koalici, která se loni v dubnu fakticky rozpadla. Část zastupitelů z koaličních stran ČSSD a ANO tehdy podpořila návrh, aby město převzalo stadion od fotbalového klubu Táborsko do svého majetku. Teď je všechno jinak.

Město dá klubu desetimilionovou dotaci na přestavbu stadionu, aby se stal důstojným stánkem pro druholigové fotbalisty. Ti musí zatím zápasy hrát na stadionu Soukeník v Sezimově Ústí.

„Nechci mít kostlivce ve skříni a toto je rozhodně jeden z nich. Areál si přestavbu zaslouží. Dotace je navíc rychlejší než převod majetku, to by bylo administrativně složitější,“ vysvětlil starosta Jiří Fišer (Tábor 2020).

Roční provoz stojí až milion korun

Proti dotaci se vyslovilo hnutí Jinak!, dva členové hnutí Tábor 2020 a jeden komunista. Odpůrcům se nelíbilo, že by město mělo dávat peníze do cizího majetku.

Podle schválené smlouvy nesmí klub po dobu 10 let pronajímat nebo prodávat stadion někomu jinému. Smí jej využívat pouze FC MAS Táborsko. Další náklady nad výši dotace musí klub uhradit ze svého.

Pět milionů už klub čerpal v první fázi úprav stadionu na položení přírodního trávníku. „Dále by se měla stávající tribuna osadit novými sedačkami. Na protější straně vyroste nová tribuna a další nutná infrastruktura, aby se tam mohla hrát druhá liga,“ doplnil Tomáš Samec, výkonný ředitel fotbalového klubu.

Je přesvědčený, že by majetek měl jednou městu připadnout. „Pokud k převodu dojde, tak by se tak stalo zřejmě až po komunálních volbách a jednali bychom s novým vedením radnice,“ zmínil Samec.

Roční provoz stadionu stojí podle něj zhruba 800 tisíc až jeden milion korun. Klub navíc čeká velká změna. Ke konci května ho opustí jeho majoritní akcionář Jiří Smrž, který byl i hlavním sponzorem klubu. Za jeho působení byl roční rozpočet 28 milionů, po jeho odchodu to bude zhruba o polovinu méně.

„Musíme dělat úsporná opatření, ale existenci klubu by to nemělo ohrozit. Bohužel se Jiří Smrž rozhodl odejít, protože se mu zdálo nespravedlivé rozdělování městských peněz do sportu,“ doplnil Samec.

Klub nyní plánuje, že by už na podzim na zrekonstruovaném stadionu odehrál první soutěžní utkání ve druhé lize.