Tabule ukážou volná místa na parkovištích. U Senovážného už nebude chaos

Novinka se stane součástí budoucího kompletního systému inteligentního řízení dopravy v Českých Budějovicích.

„Zjednodušeně řečeno, bude na zmíněných dvou místech brána s počtem volných míst. Zároveň se později budou informace přenášet do nového řídicího centra,“ vysvětlil náměstek primátora František Konečný.

Radní už schválili vypsání výběrového řízení na dodávku počítacího zařízení. Zejména na Senovážném náměstí v centru by to mohlo alespoň částečně pomoci. Řidiči nebudou najíždět až na parkoviště a zdržovat se v případě, že bude plné. Dozvědí se to už s předstihem.

Kolem lokality by se tak nemusely tvořit kolony, které zde nejsou nijak neobvyklé. Informační tabule by mohly být na svém místě do konce roku.

Ve chvíli, kdy začne fungovat celý systém řízení dopravy, dostanou řidiči informaci o obsazenosti jednotlivých parkovišť už na vjezdech do města, ale i na dalších strategických místech. Odpadnou tím zbytečné jízdy do míst, kde se stejně nedá zastavit.

Náměstek Konečný počítá, že by vše mohlo běžet do tří až čtyř let. Takzvaná telematika vyjde na desítky milionů korun a Budějovičtí hodlají na zavedení moderního řízení dopravy čerpat evropské dotace. Fungovat by pak měla třeba i aplikace, která by také dodávala informace o volných místech pro auta.