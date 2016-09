Trať z Budějovic do Volar opravili za miliardu. Je nejbezpečnější v Česku

„Nyní můžeme tuto trať považovat za nejbezpečnější v celé republice. Důležité také je, že se tím podstatně zkrátila doba jízdy přibližně o dvacet minut,“ řekl generální ředitel Správy železniční dopravní cesty Pavel Surý.

Zatímco doposud musely vlaky jezdit místy rychlostí jen 20 kilometrů v hodině a většinou to bylo kolem padesátky až sedmdesátky, nyní lze jet všude 75 km/h. Z Budějovic do nedalekého Boršova dokonce devadesátkou.

Teď bude záležet na Českých drahách (ČD), zda připraví nový jízdní řád tak, že budou vlaky místem skutečně rychleji jezdit. Nové řády začínají platit v polovině prosince.

„My už jsme na této trase jízdní dobu zkrátili letos, a to o 11 až 12 minut právě díky modernizaci železnice,“ zdůraznila mluvčí drah Radka Pistoriusová.

Další zrychlení se prozatím nechystá. Na čtvrtečním slavnostním ukončení modernizace trati třeba zástupce firmy AŽD Praha, která měla rekonstrukci na starost, přitom mluvil o zkrácení doby až o půl hodiny.

Mezi zajímavosti nákladné akce patří například nové ocelové mosty v Boršově, Holubově či Žlábku nedaleko Černé v Pošumaví.

„Jižní Čechy a Šumava jsou turistickým místem a myslím si, že je pořád lepší, když sem lidé pojedou vlakem než autem. Nyní je k dispozici přes 90 kilometrů obnovené trati. Vyzdvihl bych i obnovené nádraží v Českém Krumlově či Kájov, odkud je provoz na trati dálkově řízený,“ zmínil ředitel společnosti AŽD Praha Zdeněk Chrdle.

I po modernizaci trvá cesta vlakem mnohem déle než autem

Jestli bude modernizovaná trať pro cestující atraktivnější, lze těžko odhadnout. Soupravě na trase Budějovice - Volary jízda trvá většinou dlouhé dvě hodiny a 18 minut, tedy stejně jako z Budějovic do Prahy. Autem to lze stihnout za polovinu času. V rychlosti tak vlaky rozhodně stále nemohou konkurovat.

Zástupci Správy železniční dopravní cesty věří, že k větší atraktivitě může přispět šest nových nástupišť na nádražích a dalších třináct na menších zastávkách. Bezpečněji bude i na křížení se silnicí. Téměř polovina ze 113 přejezdů dostala světelnou signalizaci, na dalších třinácti jsou nově závory.

Jihočeský kraj chtěl také na opravenou železnici dostat modernější vlaky. Proto vypsal obří soutěž za více než dvě miliardy korun, která se týká ještě dvou tratí: Budějovice - Číčenice - Volary - Nové Údolí a Strakonice - Volary.

Ve výběrovém řízení na takzvaných šumavských lokálkách uspěla společnost GW Train Regio, se kterou chtěl kraj už loni uzavřít smlouvu na provoz vlaků na dalších 15 let. Zahájit ho chtěl původně už v roce 2017.

To se nepovede. České dráhy, jako jeden z účastníků soutěže, výsledky a průběh řízení opakovaně napadly. Tendrem se následně zabýval antimonopolní úřad, kde však ČD se svou stížností neuspěly, a tak postoupily věc k soudu a vše má řešit Krajský soud v Brně.

„My jsme nechtěli stavět na rychlosti, ale především na komfortu v podobě lepších lokomotiv a souprav. Také proto jsme k soutěži na soubor šumavských drah přistoupili. Úřad rozhodl, že jsme nic neporušili, ale smlouvu uzavřít stejně nemůžeme, protože je soudem vydané předběžné opatření. Teď jsme v roli vedlejšího účastníka a nemůžeme zasáhnout, přitom nás to stojí peníze. Nová smlouva by znamenala také významnou úsporu,“ dodal hejtman Jiří Zimola. Měsíčně by to podle něj mělo být kolem 2,5 milionu korun.