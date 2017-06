Troška točí na jihu Čech pohádku Čertoviny. Obsadil Prachaře i Gránského

Režisér Zdeněk Troška se opět vrátil ke svému oblíbenému žánru pohádky. Na motivy šumavských báchorek napsal spolu s Markem Kališem scénář k novému snímku Čertoviny. Až do konce června natáčí záběry v jižních Čechách. V hlavních rolích pekelníků, kteří se vydají do lidského světa, aby přinesli hříšné duše, se představí Jakub Prachař a Dominick Benedikt. Lucifera ztvární Karel Dobrý, statkáře Oldřich Navrátil, selku Andrea Hoffmannová. V dalších rolích se objeví David Gránský nebo Jana Bernášková. Do kin půjdou Čertoviny v lednu.