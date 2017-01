Tunel pod nádražím v Budějovicích mění směr. Bude delší, ale levnější

Už rok měly stroje vrtat pod nákladovým nádražím v Českých Budějovicích. Je tam naplánovaný tunel ze Suchého Vrbného směrem k centru, který je součástí zanádražní komunikace.

Stavba je však daleko a radní krajského města se teď navíc rozhodli přesunout tunel jinam. Místo na křižovatce ulic Dobrovodské a U Lávky má vyústit o více než 200 metrů severněji u křižovatky Dobrovodské a Plynárenské. Na opačném konci zůstává vše stejné, auta mají vyjíždět na rozhraní Mánesovy, Nádražní a Plynárenské.

Tunel se tím prodlouží o přibližně 60 metrů a měřit tak bude necelých 300 metrů. Stavbu, která vyjde na stovky milionů korun (hrubé odhady byly i miliarda korun), chce město zahájit co nejdříve, aby bylo možné ještě čerpat evropské dotace. Reálné je to do tří let. Hlavním investorem by měl být Jihočeský kraj, podobně jako u ostatních etap „zanádražky“.

„Původní varianta tak mizí ze stolu. Důvodem jsou vysoké náklady na stavbu, ale i změna zákona, která významně upravuje normy pro tyto stavby,“ konstatoval náměstek primátora Petr Podhola.

Jeho kolega, náměstek pro dopravu František Konečný, proto nechal zpracovat návrhy dalších možností. A jako nejschůdnější se jeví ten s vyústěním u Plynárenské ulice, poblíž sběrného dvora v Suchém Vrbném.

„Značnou výhodou je, že bychom nemuseli vykupovat domy, které by bylo nutné pro stavbu tunelu demolovat. Tady nic takového nehrozí,“ zdůraznil Konečný. „Díky přesunu podjezdu by zůstala zachovaná oblíbená lávka přes nákladové nádraží do Pětidomí. To je, myslím, velmi pozitivní. Do tunelu by se chodcům a cyklistům určitě příliš nechtělo,“ dodal.

Zástupci města už podnikají první kroky a budou chtít novou trasu tunelu zanést a upravit v zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje (ZÚR).

„Obracíme se na jihočeského hejtmana, který jako zástupce investora může podat oficiální návrh na odbor územního rozvoje, aby tyto věci upravil. Rada už dopis odsouhlasila,“ konstatoval Podhola.

Tunel se stane důležitým ve chvíli, kdy začne fungovat dálniční obchvat kolem Českých Budějovic. Sjezd z Pohůrky totiž povede na zanádražní silnici k Mladému a dál má dopravu převádět právě směrem k tunelu do centra. Pokud by nebyl hotový, budou auta jezdit kolem hřbitova v Mladém na Novohradskou, přičemž tento úsek není vůbec připravený na tak velkou zátěž.

Hotový může být v letech 2021, či 2022

V lednu, nebo začátkem února chce náměstek svolat na radnici jednání s občany ze Suchého Vrbného, kteří žijí poblíž plánované stavby. Zajímavé je, že delší varianta má vyjít výrazně levněji díky tomu, že nebude nutné vykupovat domy nebo složitě řešit výjezd do Dobrovodské a dělat hluboký zářez v ulici.

„Vyústění zasáhne daleko méně obyvatel a pro vnitroměstskou dopravu bude mít pozitivní dopad,“ domnívá se Konečný.

Celá věc se tím však také vrací o něco zpátky, protože bude nutné znovu zpracovávat veškerou dokumentaci. Na druhou stranu, město mělo k dispozici starší plány pouze v tištěné podobě, nikoli elektronické.

„Pro dnešní potřeby bychom ji stejně mohli využít jen částečně pro kratší variantu. Změnilo se například šířkové uspořádání, bezpečnostní podmínky jsou dnes přísnější. Využít by tak bylo možné třeba jen dokumentaci z projednávání stavby s Českými drahami a podobně,“ dodal Konečný.

V minulosti existovalo dokonce 11 variant řešení, mezi nimi byl například i nadjezd nad kolejištěm. Původní harmonogram počítal se zprovozněním v roce 2018, to je teď naprosto nereálné. Představa je taková, že by mohlo být hotovo v letech 2021, či 2022.