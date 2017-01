Ulici 1. máje ve Vimperku promění za dozoru studia re:architekti

Je nejrušnější částí města. A navíc spojuje jeho centrum s tahy, po nichž řidiči míří na Šumavu, do vnitrozemí a také na hranice s Německem. I proto, že patří k nejdůležitějším místům, radnice opravu ulice 1. máje dlouho odkládala. Už letos na podzim by ale měly začít první práce, po nichž se dočká proměny.

Po ní by měla být bezpečnějším místem i pro chodce. Na to, aby desítky milionů korun, které bude rekonstrukce stát, nebyly vynaloženy neúčelně, dohlíží mimo jiné i pražské studio re:architekti. To připravuje územní studii veřejných prostranství.

„V současné době už víme, že se bude opravovat i vimperský zámek. A rekonstrukce hlavní dopravní tepny by měla navazovat. Bylo by sice možné vyměnit jen sítě a povrch silnice, ale myslím si, že je to tak důležitá část města, že si zaslouží komplexní řešení,“ míní vimperská starostka Jaroslava Martanová.

Cílem úprav má být nejen modernizace ulice, ale i její proměna tak, aby byla přívětivější pro návštěvníky i obyvatele města. Kromě infrastruktury se tak inovací dočká i zeleň v ulici, koncepce parkování a obnova mobiliáře - laviček či košů.

Práce budou rozvrženy do několika etap, například přeměna nejdůležitější křižovatky Fišerky na okružní už je navržená. Od nového objezdu se bude pokračovat až k Hotelu Zlatá hvězda. Tento úsek by měl stát bez daně 27 milionů korun. Další část k náměstíčku U Jelena potom 23 milionů.

Rekonstrukce navíc zahrne i navazující Pivovarskou ulici. „Projektovou dokumentaci na výměnu sítí máme už od roku 2013, v dalších dvou letech se diskutovalo o proměnách veřejného prostoru. Ve výběrovém řízení na územní studii potom uspělo studio re:architekti z Prahy,“ dodala starostka.

Prvního jednání o možné podobě ulice a jejího okolí se v pátek 13. ledna zúčastnilo několik desítek Vimperských. Architekty zajímaly především jejich návyky při pohybu ulicí a chtěli vědět, jak by se podle nich dala podoba ulice vylepšit. Největšími problémy jsou v současné době nedostatek parkovacích míst, zhoršená bezpečnost chodců a třeba i nedostatečné využití ploch se zelení.

Hlavním tématem proto bude nová dopravní koncepce, kterou chtějí architekti řešit v širších souvislostech celého města. „S Vimperkem už jsme strávili dostatek času na to, abychom mohli rozumět jeho potřebám. Na druhou stranu jsou věci, které místním šetřením zjistit nedokážeme. Třeba to, jak jsou po městě lidé zvyklí se pohybovat, jak určitá místa vnímají a jak si je představují,“ popisuje člen studia Ondřej Synek.

Zvláštní pozornost mají architekti zaměřit na šest lokalit v ulici. Kromě křižovatky Fišerka je to prostranství před zimním stadionem, okolí základní a mateřské školy, náměstíčka U Jelena, Ve Skále a pivovarské terasy.

Analytická část, pro niž teď studio získávalo podklady, by měla být hotová do konce ledna. Definitivní verze pak vznikne do šesti měsíců. Tu budou moci obyvatelé znovu připomínkovat a někdy na podzim se dá očekávat kompletní dokončení studie. Ve stejnou dobu by také podle plánů měla začít první etapa oprav, které budou pokračovat v roce 2018.