V budějovických školkách přibude 150 míst, šanci dostanou i dvouleté děti

Dostat do školky dítě ve věku tří let, to už dnes v Českých Budějovicích není až takový problém. Jenže stále více rodičů tam chce umístit i své dvouleté ratolesti, což už složité je.

A brzy se může situace v krajském městě zhoršit. Pro dvou i tříleté děti mají u zápisů začít platit stejná pravidla. Budějovice tak budou potřebovat ještě více volných míst.



Vedení radnice proto neustále zvyšuje kapacitu. Dnes je k dispozici 3 142 míst. Ještě letos jich má přibýt více než 150.

Roste už například roky očekávaná mateřská škola v Kněžských Dvorech, kde bude 60 míst.

„Jsme přesvědčeni, že k 1. září budeme schopni zahájit provoz na tomto novém místě. Myslím, že bychom ji mohli přiřadit už do dubnových řádných zápisů, ale to ještě není definitivně rozhodnuté. Stavba už je však v takové podobě, že bychom se nemuseli bát komplikací,“ upozornil náměstek primátora Petr Podhola.

Dalších přibližně padesát dětí bude moci chodit do školky, kterou město připravuje v ZŠ E. Destinnové na sídlišti Šumava. Svou kapacitu zvýší také v Nemanicích v MŠ K. Šatala, kde díky novému pavilonu přibude prostor pro 56 dívek a chlapců.

„Nechci předjímat, zda se všechny tři objeví už v dubnových zápisech,“ pokračoval Podhola.

Zatím také nedokáže říct, kolik volných míst bude na jaře k dispozici. Ambicí města je totiž přijímat také více dvouletých dětí, o což je mezi rodiči stále větší zájem. Jesle dlouhodobě nedokážou uspokojit poptávku, navíc na jejich provoz radnice nedostává od státu peníze jako na školky. Kapacity volných míst ve školkách tak mohou i přes nové budovy zůstat stejné.

„Ve chvíli, kdy budeme chtít přijímat více dětí mladší tří let ve třídách, musíme zapomenout, že v nich bude 28 dětí. Tedy 24 plus čtyři na výjimku. Nebude to moci být ani těch standardních 24,“ zdůraznil Podhola.

I vyhlášky podle něj říkají, že není možné vytvořit kmenovou třídu s dvouletými děvčátky a kluky s tak velkým počtem.

Učitelky se shodují, že dvouleté děti jsou na docházku příliš malé, nevyzrálé. Mají být buď u rodičů, prarodičů, nebo případně ještě v jeslích. Péče o ně je výrazně náročnější, o to víc, když jsou pak součástí velké třídy.

„Jiný režim pro děti bude stres“

„Podle mě by dvouleté dítě jít do školky nemělo. Už takhle se staráme o takové, které mají bez maminky separační úzkost a jsou přitom starší. Malé děti ještě nejsou vyzrálé, chtějí být u matek, kde to znají. Místo toho se dostanou do nového prostředí, mezi mnoho dalších dětí a hlavně úplně jiného režimu, což je pro ně stres. Už v deset dopoledne pak budou unavené,“ reagovala učitelka Markéta Mrázová.

Pokud bude více mladších dětí ve třídě, mělo by tam podle ní pak být také více učitelek. Ty menší zákonitě potřebují mnohem více péče, což by za normálních okolností mohlo být na úkor těch starších.

Zařazování dvouletých nevnímá pozitivně ani další učitelka Lucie Kochánková. „Po vysoké škole jsem pracovala ve vesnické školce, kde bylo málo dětí, a tak jsme nabírali i dvouleté. Takže jsem měla 28 dětí a z toho asi šest dvouletých. Ty nejmladší neustále brečely, nedokázaly se samy najíst. Tím, že stále žádaly o pozornost, nemohla jsem se dostatečně věnovat ostatním dětem, které to také potřebovaly,“ popsala.

Přijímací pravidla budou s velkou pravděpodobností opět formou elektronického zápisu a bodového systému jako loni. Základem je trvalé bydliště na území Budějovic. Primárně přijmou děti, které jsou starší.

„Jak se na to ale díváme, tak cítíme, že bychom měli mít volné prostory i pro mladší. Nemůžeme však prozatím dvouleté nabírat z toho důvodu, že je nelze umisťovat do tříd o 28 dětech,“ vysvětlil Podhola.

Do roku 2020 však musí město situaci vyřešit. V platnost vstoupí novela školského zákona, která postaví na stejnou úroveň dvou i tříleté děti. Budou mít naprosto stejnou možnost přijetí. Doposud ji primárně má dítě tříleté a starší.

Na zmíněnou výjimku fungují třídy v budějovických školkách hned ve 300 případech, i proto chce radnice počty míst neustále navyšovat. V brzké budoucnosti se tak má další pavilon objevit například při MŠ Železničářské v Suchém Vrbném. Na radnici také zvažují, že letos omezí několik let trvající podporu rodičů, kteří dávají své potomky do soukromých školek. Doposud mohli získat tisíc korun na měsíc.

„Platí i pro tento školní rok, ale od 1. září možná omezíme náhradu výdajů. Pravděpodobně bych navrhl z programu vyřadit tříleté budějovické děti, které už dokážeme přijmout všechny, a podporu by nadále mohli čerpat rodiče dvouletých dětí v soukromých školkách,“ dodal Podhola.