Na jihu Čech se loni narodilo 6 723 dětí, jeden z otců hrál na mandolínu

Víc než třetina všech narozených dětí v kraji se loni poprvé nadechla v nové českobudějovické porodnici. „Nejzajímavější byl u nás úspěšný porod maminky, kterou při něm doprovázel partner na mandolínu,“ uvedl primář gynekologickoporodnického oddělení budějovické nemocnice Petr Sák.

Největší nemocnice se už před koncem roku pochlubila tím, že se jí podařilo překonat rekord v počtu porodů, když se tam poprvé od roku 1980 rodilo více než 2500krát. Nakonec měla 2 534 porodů a 2 594 dětí, čili 60 dvojčat a ve srovnání s předchozím rokem o 210 dětí víc.

Děti narozené v jihočeských nemocnicích Nemocnice rok 2015 rok 2016

Č. Budějovice 2 384 2 594

Tábor 887 942

Písek 865 906

Strakonice 744 726

J. Hradec 658 667

Č. Krumlov 704 593

Prachatice 302 295

Celkem 6 544 6 723

„Většina našich rodiček pochází z českobudějovického okresu, ale 674 jich loni bylo nejen z různých míst kraje a České republiky, ale i z evropských států a dalších světadílů,“ upřesnil primář Sák.

Příznivý vývoj si připsala i táborská porodnice, v níž přišlo na svět 942 dětí, což je o 55 víc než předloni. „Nejdále k nám jezdí maminky z Prahy, když nechtějí rodit ve velkých porodnicích v hlavním městě,“ podotkl primář gynekologickoporodnického oddělení táborské nemocnice Jiří Holub.

Táborská porodnice nabízí maminkám jako standard jedno až dvoulůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením, ledničkou a televizí, za který nevybírá žádný poplatek.

Písečtí porodníci zapíší do loňské statistiky 906 dětí, tedy o 41 víc proti roku 2015 a jindřichohradečtí 667, v meziročním srovnání o devět víc.

Rodily i školačky

Naopak v českokrumlovské, strakonické a prachatické porodnici se loni narodilo méně dětí než o rok dřív. V celkovém součtu ze všech sedmi jihočeských porodnic vychází 6 723 novorozenců ze 6 632 porodů, tedy 91 dvojčat.

Ve srovnání s rokem 2015 je novorozenců o 179 víc a o dvoje dvojčata méně. Nejvíc otců u porodu měli loni v táborské nemocnici, kde jich přišlo s rodičkou 95 procent. Pro srovnání - v budějovické nemocnici je to přes 80 procent a ve strakonické 52 procent.

Navzdory trendu odsouvat mateřství do stále vyššího věku se mezi rodičkami najdou i školačky - nejmladší maminka v budějovické a písecké nemocnici měla patnáct let, ve strakonické šestnáct let. Průměrný věk rodiček už přesáhl hranici třiceti let a nejstarší maminky nemají daleko k padesátce.

„Rodičky přes 40 let už u nás nejsou žádnou výjimkou, nejstarší bylo loni 48 let,“ sdělil primář gynekologickoporodnického oddělení písecké nemocnice Michal Turek s tím, že v kurzu je i tišení úlevy od bolesti při porodu. Loni ji v písecké nemocnici využilo při spontánním porodu 39 procent maminek.

Na jihočeských porodních sálech přibývá i cvalíků, čtyřkilových a těžších novorozenců. „Dětí nad 4 000 gramů jsme loni přivedli na svět 75,“ potvrdil primář táborské porodnice Jiří Holub.

A primář strakonické porodnice Václav Vlášek přidal extrémy novorozenců s nadměrnou váhou: „Chlapec rodičky s trvalým bydlištěm na Slovensku vážil 4 500 gramů a nejtěžší novorozené děvče 4 530 gramů.“ Budějovičtí porodníci dokonce loni navážili u jednoho novorozence 5 320 gramů.

Porodnice na jihu Čech hýčkají rodičky moderním zázemím i vybavením, možností alternativních porodů, nadstandardních pokojů i služeb, devizou těch menších je zase téměř rodinné prostředí a individuální přístup.

Všechny vylepšují stravu, třeba v táborské porodnici si mohou maminky vybírat snídani, oběd i večeři ze čtyř jídel a mají tu i automaty na studené i teplé nápoje, na dezerty, mléčné výrobky a bagety. „Ale stejně se všem nezavděčíte, takže si mnohokrát klademe otázku, co vlastně jedí doma,“ dodal primář Holub.