V Týně vystavují loutky od učitelů i otců. K vidění jsou unikátní kusy

Celkem dvanáct divadel a padesát loutek z let 1850 až 1950 pochází ze sbírky Marie a Pavla Jiráskových. „Je to vizuálně atraktivní expozice. Vybrali jsme to nejlepší z naší kolekce,“ říká Marie Jirásková.

Výstavu rozdělili kurátoři na tři části. V první jsou originální ručně vytvořená divadýlka s malovanými kulisami. „Jsou to z větší části naivistické kousky. Všechno dělali neškolení tvůrci pro potřeby rodiny nebo jako součást výuky ve škole. Z mého pohledu jsou to ta nejcennější divadla, protože v oficiálních institucích se tímto žánrem nikdo příliš nezaobírá,“ míní Jirásková.

Výroba loutek patřila k české tradici a v průběhu staletí se měnila. Nejslavnější období prožívala na počátku 20. století, kdy vesnicemi projížděli loutkáři slavných dynastií, jako byli například Kopečtí nebo Dubští. Velký úspěch zaznamenal projekt loutkového divadla podle návrhů Mikoláše Alše.

Vznikl tak ustálený vzhled marionet. To připomíná v Týně druhá a třetí část výstavy. „Klademe důraz na tvorbu Antonína Münzberga, tehdejšího producenta průmyslových loutek. Nejznámější postavy z dokonalé hmoty pro něj dělali sochaři a výtvarníci. Patří ke sběratelsky nejcennějším artiklům,“ podotýká Jirásková.

Podle ní je spojnicí mezi lidovou a vrcholnou formou Kyselovo divadlo, které je v Týně také k vidění.

„Má kubizující a art deco prvky. Výrobu těchto uměleckých divadel inicioval filantrop Jindřich Veselý. Oslovil české umělce, aby vytvořili něco ryze českého. Byla to reakce na německá stolní divadélka. Ta vycházela z tradice barokního divadla a Veselý to nechal zjednodušit. Oslovil asi dvacet tvůrců. Vznikly tak kulisy od Sutnara, Váchala nebo Bubeníčka,“ dodává Jirásková.

Díky fenoménu českých loutek přišel po roce 1950 také úspěch moderního loutkového divadla a filmu. Od prosince loňského roku je české a slovenské loutkářství zapsané na seznamu nehmotného dědictví UNESCO.

Výtvarnice Marie Jirásková a režisér Pavel Jirásek sbírají divadla přes dvacet let. Dnes už mají ucelenou kolekci zaměřenou především na rodinné a spolkové divadlo.

Výstava v Týně nad Vltavou je k vidění do 25. června. Městská galerie má otevřeno denně kromě pondělí od 13 do 17 hodin.