Píší do písku, místo slabikáře čtou jízdní řády. Když se děti učí jinak

Iva Kučerová z Javorníku na Šumavě patří mezi rodiče, kteří preferují alternativní možnost výuky. Každé ráno veze pětiletého syna Samuela zhruba třicet kilometrů do školky ve Volyni.

„Pro svého syna jsem hledala tak trochu ‚jinou školu‘, do které se bude těšit a která nezničí jeho přirozenou touhu poznávat a učit se,“ popisuje Iva Kučerová.

Jenže jako alternativu ke klasickému vzdělávání našla v dostupné vzdálenosti jen lesní školku Remízek v Kraselově na Strakonicku a základní školu žádnou. Chvíli uvažovala, že by ji sama založila. Pak ale objevila školu Volyňka, která funguje od loňského září ve Volyni a nabízí přípravný ročník do první třídy základní školy.

Plánované alternativní školy a školky v Jihočeském kraji Volyně - ZŠ Volyňka Strakonice - ZŠ waldorfská pedagogika Ratibořské Hory - ZŠ s cizími jazyky Hluboká nad Vltavou - MŠ montessori Pozn.: Školy se otevřou od 1. září 2017, pokud do té doby budou zařazeny do rejstříku škol

„Líbí se mi její filozofie. Snaží se opravdu uvést do praxe Komenského Škola hrou. Zároveň je skvělé, že probíraná témata mezi sebou propojují a podporují tematickými výlety. Samuel je teď ve škole nultým rokem. Určitě plánuji, že bude ve škole Volyňka dál pokračovat v první třídě. Většina prvňáčků se do školy na začátku těší, ale pak se to tak nějak zvrtne a z radosti se stává doslova boj. A toho bych své děti chtěla ušetřit,“ říká Iva Kučerová.

Za vznikem školy Volyňka stojí čtyři učitelé, kteří sami hledali, kam umístit své děti.

„Jako pedagogové známe české školství a nejsme spokojení se systémem. Chtěli jsme svobodnější možnost, která respektuje potřeby dětí a dává jim větší prostor pro rozvoj, což klasická školní třída neumožňuje,“ vysvětluje jeden ze zakladatelů Štěpán Kovář.

Předškolní ročník zároveň obsahuje to, co dělají děti v první třídě. „Nečteme ale slabikář ani nepíšeme do písanky. Čteme, co děti právě zajímá, co mají kolem sebe - cedule, nápisy, jízdní řády. Počítáme všechno, co se dá, ale nemáme žádný pracovní sešit, ten je všude kolem nás. Neučíme se jen poslouchat, učíme se všemi smysly. Děti píší na papír i do písku, vosku, hlíny. Každé téma, kterým se zabývají, v sobě skrývá všechny školní předměty,“ podotýká Kovář.

Výuka obsahuje deset celoročních témat rozdělených na měsíční a týdenní. „Je to okopírované z finského vzdělávacího systému, který v dnešní době patří mezi nejlepší. Rozhodli se zrušit předměty, což se nám líbí. Chceme, aby se děti učily reálné věci a pedagog tam předměty podsouvá bokem. Když jsme se učili o včelách, nebyla to jen přírodověda, ale také matematika při počítání dělnic, trubců, skládání šestiúhelníků do včelích plástů, fyzika, když děti tavily vosk a odlévaly svíčky, český jazyk – písmeno V na všechny způsoby i společenské chování při návštěvě včelaře a muzea včelařství,“ vyjmenoval Kovář.

Součástí výuky je angličtina. „Podle nejnovějších poznatků vědy se děti nejrychleji jazykům učí po fonetické stránce přibližně do šesti let. Snažíme se proto mít jeden den kompletně v angličtině,“ řekl Kovář.

Čekají na vyjádření ministerstva

Předškolní zařízení navštěvuje osm dětí. Od září pedagogové plánují otevření první a možná i druhé třídy základní školy.

„Záleží na tom, kolik se nám přihlásí žáků. Čekáme teď na vyjádření ministerstva školství, jestli bude škola akreditovaná. Krajský úřad už ji schválil. Naše žádost je koncipovaná na devět let, chtěli bychom postupně pokrýt oba stupně. Ale zásadní je ten první, tedy do páté třídy. Nechceme se stát velkou školou, máme nastavený limit maximálně patnáct dětí do třídy,“ plánuje Kovář.

Škola Volyňka se dá podle zakladatelů těžko zařadit do existujících alternativních modelů.

Na jihu Čech se zřejmě budou otevírat další alternativní školy. Těší se totiž stále větší oblibě i mezi rodiči. „Od roku 2014 jsme zaznamenali zájem mladých lidí o alternativní způsob vzdělávání s menším počtem dětí ve třídách,“ potvrzuje vedoucí odboru školství krajského úřadu Hana Šímová.

Na krajském úřadu aktuálně evidují tři žádosti o schválení nových škol. Jedná se o základní školu waldorfská pedagogika, o školu s rozšířenou výukou angličtiny a jednu mateřskou školu montessori.

„Z toho dvě žádosti na základní školy jsou už v jednání postoupené na ministerstvo školství. Další dvě žádosti na lesní a jednu rehabilitační mateřskou školu jsou telefonicky předjednané, zatím na kraj ale nedorazily,“ dodává Šímová.