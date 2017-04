Jižní Čechy patří ve venkovské turistice k nejlepším, říká šéfka svazu

Co by si tedy lidé pod tímto pojmem měli představit?

Přála bych si, aby si představili kvalitní, čisté a pohodlné ubytování na venkově. Je to místo, kde lidé neslyší všechny sousedy a hostit je bude vstřícný člověk. Měl by navíc nabízet zajímavý program a služby, na které velcí ubytovatelé nemají čas.

Jaké služby máte na mysli?

Důležitý je především program. Lidé musí dostat informace o tom, co se dá dělat v okolí - tipy na procházky, regionální produkty nebo řemeslné dílny. Majitel ubytovacího zařízení na ně má víc času, který by měl využít.

Je venkovská turistika pouze o kvalitním ubytování?

Není. V nejširším slova smyslu je to nabídka volnočasových aktivit.

Mohla byste doporučit některá oblíbená místa?

Jižní Čechy mám ráda, ale nechce se mi do přeplněných míst jako jsou Český Krumlov nebo Šumava. Vypíchla bych například oblast Toulavy v okolí Tábora. Tento region je trochu zapomenutý. Pravda je, že se tam člověk docela těžko dostává, ale když tam přijedu, tak mi to připadá jako nesmírně krásná a malebná krajina. Nádherné je i předhůří Šumavy. Myslím, že to jsou místa s velkou budoucností.

Daří se venkovské turistice jako celku, nebo jde spíše o jednotlivé případy?

Podle mého názoru to prozatím jako celek není dobré. Jednotlivá místa ale mají co nabídnout. Já například dlouhodobě spolupracuji s Borovanským mlýnem. Obsadit mlýn pro cestovní ruch je náročné, budova vás limituje. Považuji toto místo za jednoho z průkopníků. Je v tom velké nasazení lidí, kteří nabízejí mnohem víc než jen ubytování. Přála bych si, aby se takový přístup rozšířil.

Co by tedy měli samotní ubytovatelé udělat pro to, aby se situace zlepšila?

Měli by se zaměřit hlavně na to, aby nabízeli kvalitní zařízení. Při rekonstrukcích není dobré používat sádrokarton, protože udělat to levně a pro hodně lidí není dobrý nápad. Zákazníci požadují soukromí. Důležité je i investovat do sociálního zařízení. Když tohle všechno máte, musíte to dobře nafotit a vytvořit kvalitní prezentaci. Nákladný web se vyplatí.

Je o venkovskou turistiku na jihu Čech zájem?

Jižní Čechy jsou díky Jihočeské agrární komoře jedním z mála regionů, který příkladně pracuje s tímto tématem. V rámci republiky patří k tomu nejlepšímu, kvalitně zde funguje informovanost. Souvisí to s tím, že dobře funguje destinační management. Samozřejmě se ale vše dá udělat lépe. Zájem o venkovskou turistiku roste, i když produkt se teprve tvoří a dávají se mu hranice. Je to úzce spojené s potravinami, přírodou a zdravým životním stylem. Nejvíce to láká rodiny s dětmi.

A co turisté ze zahraničí?

Do budoucna to pro ně může být lákavé. Nejdřív to však musíme kvalitně vytvořit pro ty z Česka. Občas se také stává, že menší ubytovatelé ani na zahraniční turisty necílí.

Jaká je hlavní náplň práce vaší organizace?

Snažíme se o to, aby se venkovská turistika stala úspěšnou součástí cestovního ruchu tak, jako je tomu v zahraničí. Přála bych si, aby šlo o produkt se stejným jménem, jako je například cykloturistika.