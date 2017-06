Jednání o vepřínu se vleče. S další vládou už jednat nebudu, říká majitel

„Posudky jsou hotové, jsou ale jen základem jednání, dál se uvidí. Zatím jsme si je předali, ale ještě jsme se nad tím nesešli. Těžko teď říct, jak se bude dál situace vyvíjet,“ naznačil Jan Čech, místopředseda představenstva společnosti Agpi.

Tajemstvím je i to, jestli se posudky shodly na ceně za vepřín. „Dohodli jsme se s ministerstvem kultury, že do doby ukončení jednání o částce nebudeme hovořit. Míček je teď na jejich straně. Zatím zřejmě nemají závěr. Tvrdili, že bude na přelomu května a června, což je teď. Jednání zatím není domluveno,“ podotkl Čech, podle kterého je třeba, aby vláda stihla odkup vepřína projednat v nejbližší době.

„Za chvíli jsou prázdniny, pak začne předvolební kampaň. Pokud to tedy chce vláda stihnout, musí to podle mě projít vládou nejpozději v červenci. V opačném případě se rychle přiblíží volby, a to už se tím vláda podle mě zabývat nebude. Nebudou se zavazovat k něčemu, co nemohou dotáhnout do konce,“ upozornil Čech, který do případných dalších jednání s novou vládou už jít nehodlá.

„Ať se rozhodnou, jak chtějí, ale z naší strany je to poslední šance dohodnout se na nějakém řešení. Pokud by jednání nedopadla, bylo by vidět, že nikam nevedou. Není to moje teorie nebo truc, za dvacet let to mám vyzkoušené. Bylo by vidět, že tímto směrem se jít nedá. Avizovali, že jsou ochotní jednat, tak uvidíme,“ dodal Jan Čech.

Ze situace začínají být nervózní i odpůrci vepřína. „Ve volbách vidíme rizikovou situaci. Jako organizaci, v níž jsou aktivisté i pozůstalí a bojující za odstranění prasečáku, nám vadí, že jsou jednání vedena neveřejně, v režimu snad utajování. O tom, jak probíhají, nevíme vůbec nic, jen občas se dozvíme něco z médií. To v nás taky trochu vyvolává podezření,“ řekl Miroslav Brož ze sdružení Konexe.

Aktivisté z několika zemí se chystají 24. června do Letů, aby v místech tábora uctili památku romských obětí holokaustu. Současně chtějí zatlačit na českou vládu, aby dokončila jednání o odstranění velkovýkrmny vepřů z pietního místa.

Ministr založil pracovní skupinu

„Bojíme se, že se stane to, co už mnohokrát. Strany slibovaly, že prasečák odstraní, a po volbách byly sliby zapomenuty a stál tam dál. Rozhodli jsme se proto udělat velké mezinárodní pietní setkání. Teď máme potvrzeno, že přijede 200 zahraničních účastníků,“ uvedl Brož.

„Předsedům všech parlamentních stran a všech stran, u kterých je reálná možnost, že se dostanou do parlamentu, jsme poslali otevřený dopis. Chceme, aby přijeli také, přednesli projev, nebo se písemně vyjádřili k tomu, jak budou postupovat, jestli se dostanou k moci, a veřejně se zavázali k postupu v případě prasečí farmy,“ vysvětlil Brož s tím, že zatím zareagovali jen zástupci Pirátů a Zelených.

Účast dosud nepotvrdil ani ministr kultury Daniel Herman. Podle mluvčí ministerstva kultury Simony Cigánkové ale jednání o situaci v Letech pokračují.

„S majiteli vepřína se intenzivně vyjednává. Došlo k předávání podkladů mezi společností Agpi a ministerstvem kultury, na základě kterých byl zpracováván znalecký posudek. Ministr kultury ustanovil pracovní skupinu, jejímiž členy jsou také zástupci ministra pro lidská práva. Tato skupina s majitelem vepřína jedná o podkladech pro stanovení výše kupní ceny,“ tvrdí mluvčí Cigánková.

„Ministerstvo kultury plánuje v rozmezí července až srpna předložit vládě materiál k projednání. O následných krocích rozhodne vláda svým usnesením,“ nastínila Cigánková.

V případě odsouhlasení materiálu bude následovat podpis kupní smlouvy, demolice objektů, asanace celého prostoru, zpracování projektové dokumentace na výstavbu nového památníku a jeho výstavba.