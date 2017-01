Veterináři potvrdili ptačí chřipku na Strakonicku u drůbežářského závodu

O víkendu odebírala Krajská veterinární správa vzorky uhynulé drůbeže v několika lokalitách na jihu Čech. Státní veterinární ústav pak potvrdil nákazu u pěti slepic z chovu v Libějovicích.

„Jedná se o drobného chovatele. V takto malém rozsahu se utracení snažíme provádět injekcemi. Chovatel má i dva papoušky, ti ale žijí odděleně v uzavřeném objektu, takže tam zřejmě k utracení nedojde,“ vysvětlil František Kouba, ředitel krajské veterinární správy pro Jihočeský kraj.

Krajská veterinární správa vyhlásila mimořádní veterinární opatření pro chovatele drůbeže v ohnisku nákazy a ochranné pásmo v okruhu tří kilometrů. V dalších deseti kilometrech je pásmo dozoru.

V pásmu dozoru je zpracovatelský závod Vodňanská drůbež

V pásmu dozoru se tak ocitl i velký zpracovatelský závod Vodňanská drůbež. „Je tam velká porážka a zpracovna drůbežího masa. Do závodu se dováží drůbež z celé republiky. Nařízení, která vydáváme, tak mají vztah i k tomuto podniku, protože je tu nebezpečí přenosu ptačí chřipky sekundárním způsobem. To znamená prostřednictvím dopravních prostředků převážejících drůbež z jednoho místa na druhé. Jsou tam zpřísněná opatření vztahující se k přepravě, a protože se jedná o pásmo dozoru, veškerá drůbež, která do závodu přicestuje bude pod větším dozorem veterinárních lékařů,“ podotkl František Kouba.

Zda se nemoc vyskytne i v dalších lokalitách Jihočeského kraje, se podle Kouby nedá odhadnout.

„Je to v podstatě virové onemocnění, které se šíří přenosem volně žijícího ptactva. Přes sobotu a neděli tu máme i šest labutí, které dnes byly odeslány na vyšetření. Prognóza je v tomto momentě nepříznivá, k přenosu může docházet dál, ale jaký bude vývoj ukáže až čas,“ řekl v pondělí odpoledne František Kouba.

Chov v Libějovicích je druhým místem v Jihočeském kraji, kde byla potvrzena ptačí chřipka. První ohnisko veterináři objevili koncem minulého týdne na Táborsku. V malém domácím chovu v Chotčinách museli utratit zhruba 50 ptáků - slepice, kohouty, kachny, husy a zhruba 25 holubů (více čtěte zde).