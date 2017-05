Roky hledaný dealer drog měl dojem, že už nic nehrozí. Vrátil se z ciziny

Jihočeští kriminalisté pátrali po 43letém muži vietnamské národnosti devět let. Po celou tu dobu se v zahraničí vyhýbal úkonům trestního řízení.

„Podle našich informací prodával ve svém stánku na Kaplicku psychotropní látky. Zjištěno máme několik desítek případů a to, že se jednalo o marihuanu. Tato droga v množství 17,5 kilogramu putovala tehdy do zahraničí. Bylo to velké množství. A prodejce tím získal v převodu na tehdejší českou měnu téměř 1,9 milionu korun,“ popsal případ policejní mluvčí Milan Bajcura.

Muž se při svém návratu zřejmě domníval, že o něj už po devíti letech nebudou mít čeští policisté zájem.

„Byl na něj ale vydán mezinárodní zatykač. A jakmile prošel kontrolou, bylo vše jasné,“ doplnil mluvčí s tím, že z Prahy byl muž eskortován do Českých Budějovic, kde je v současné době ve vazbě.

Stíhán je za nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. V případě prokázání viny mu hrozí odnětí svobody na osm až dvanáct let.