Vlk ulovil na Šumavě jelena. Smečka se prý ale zatím v parku netvoří

Asi patnáctiletý jelen, kterého v neděli našli lesníci strženého v honitbě Zelená hora spadající pod Lesní závodu Boubín, a kolouch nalezený ve stejné honitbě ve středu, se zřejmě stali kořistí vlků.

Na území národním parku se podle fotopastí pohybují dvě tyto šelmy. Není vyloučené, že při lovu jelena jinak samotářsky se pohybující jedinci spolupracovali. To, že by na Šumavě vznikala vlčí smečka, ale zatím není podle odborníků příliš pravděpodobné.

„Není to první případ. Už asi před čtrnácti dny se ve stejné oblasti podařilo najít strženou srnu, kterou podle všeho také ulovili vlci. Kolik jich ale může být, přesně nevíme,“ říká mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová. A dodala, že i fotopasti umístěné v oblasti, kde byl jelen nalezen, pohyb vlka zachytily. Byl ale pouze jeden. O jelenovi uloveném vlky jako první informoval Deník.

Nalezený jelen byl statným zvířetem, podle mluvčího NP Šumava Jana Dvořáka se ale mohl stát kořistí jediné šelmy.

„Zřejmě by to dokázal sám, možná byli ti vlci dva. Ale není to tak, že by na Šumavě v současné době opravdu lovila vlčí smečka. Naše záběry a další informace z monitoringu to vylučují,“ upřesňuje Dvořák.

Mluvčí dále připustil, že v budoucnu by vlci na Šumavě mohli pomáhat v korigování stavů právě jelení zvěře, které se v národním parku daří. Kvůli škodám, které zvěř působí v lesích, je ale nutné její stavy snižovat.

„V bezzásahových územích mají skvělé prostředí k životu i dostatek úkrytů. I z toho důvodu každoročně navyšujeme plán lovu. Na Šumavě zatím chybí přirozený predátor, který by jejich stavy mohl regulovat. Vlčí smečka by se nám hodila,“ říká Dvořák.