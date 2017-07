VIDEO: Vltava s kolonami raftů a kánoí u jezů připomínala dálnici D1

Na jezu v Herbertově pod Vyšším Brodem sedí dobrovolník a vyhlíží záplavu raftů, které se pomalu sunou od poslední zatáčky. Za chvíli jich je už víc než dvacet a přibývají další.

Rafty a nafukovací čluny se řadí před jezem, kolona připomíná zácpy na dálnici D1. Jen málokdo ale umí najet na šlajsnu. Právě od toho je tady mladík, který každé plavidlo chytí a správně nasměruje.

Jen občas se mezi gumovými plavidly ukáže obyčejný kajak či kánoe.

„Tohle je hlavně pro ty, kteří se jedou na vodu opít. Nebo pro ty, co jedou s dětmi,“ poznamená mladík naším směrem, když uslyší, jak jsem situaci okomentoval.

Nutno přiznat, že v koloně, která se v tu chvíli u jezu tvořila, rodiny s dětmi převládaly. Jiné to bylo kus proti proudu přímo ve Vyšším Brodě. I tam se nad jezem tvořily kolony. Kánoí bylo víc, málokterá posádka se ale se šlajsnou vypořádala bez potopení lodě.

Rafty takové problémy neměly. „Já bych se vožral,“ konstatoval mladík ve čtyřčlenné skupince na raftu. „Až o kousek níž,“ přesvědčili ho kolegové a raft se líně valil dál po proudu.

První červencový týden je každoročně mimořádný pro všechny, které pod Lipnem řeka spojuje. Pro ty, kteří chtějí Vltavu splout, znamená vítané dva svátky a prodloužení víkendu. Pro provozovatele půjčoven lodí, stánků s občerstvením, kempů i penzionů pak zvýšený tlak.

„My jezdíme vždy v červenci těsně před svátky, s partou jsme takhle letos jeli už desátý rok. Lidí opravdu pořád přibývá, dokonce i v našem oblíbeném kempu Vltava jich bylo letos víc, než je zvykem. Ve Zlaté Koruně pomalu nebylo kde postavit stan. Letos nás ale trápil i nedostatek vody, které bylo v řece opravdu málo,“ říká Michaela Slabová z Adamova.

Zatímco jindy se vodáci počítají po tisících, od 5. do 9. července řeka lákala denně i víc než deset tisíc turistů. To s sebou přináší i řadu problémů, na které si stěžují i ti, kteří jinak z byznysu se řekou profitují.

Na řece stálý průtok zajišťuje díky Lipnu Povodí Vltavy

„Je to neúnosná zátěž. Jak pro řeku samotnou, tak pro naše město. Alkohol se dá koupit přímo na řece, všude je nepořádek, přibývá vandalismu. S vodáctvím to nemá nic společného. Některé roky se to dá, ale v těch posledních je to opravdu ohromná zátěž,“ říká starosta Vyššího Brodu Milan Zálešák.

Třeba rušení nočního klidu podle něj řeší strážníci skoro permanentně. A plovoucí bary už město díky vyhlášce vyhnalo ze svého katastru. To jim ale nebrání, aby vyplouvaly jinde.

Nejen Zálešák, ale i řada dalších lidí, kteří se problematikou splouvání Vltavy zabývají, proto volají po nějakém způsobu regulace. Podle propočtů Sdružení pro Vltavu by bylo únosné, kdyby každou sezonu řekou proplulo 100 tisíc lodí. Jenže už v roce 2012 jich byl dvojnásobek a v posledních dvou letech je patrný další nárůst.

Problémem je i to, že ostatní řeky není možné v době sucha splouvat. Na Vltavu, kde stálý průtok zajišťuje díky Lipnu Povodí Vltavy, se tak hrnou i lidé, kteří by jinak vyráželi třeba na Lužnici nebo Otavu.

„Problémem se zabýváme dlouhodobě. První víkend v červenci je abnormální vždy. Letos je to ale opravdu extrémní. Prováděli jsme už tři měření v letech 1998, 2003 a 2012. Je z nich patrný strmý nárůst lidí na řece. O možnostech omezení se bavíme několik let. Ale zatím nevíme, jak by to bylo možné,“ říká Petr Kolínský ze Sdružení pro Vltavu.

Omezení Vltavy, jaké zná řeka nad Lipnem v NP Šumava, není podle odborníků možné.

„Přijmout nějaká funkční a smysluplná opatření neumožňuje současný stav naší legislativy. Podle vodního zákona nevyžaduje užívání povrchových vod žádných vodoprávních povolení,“ podotýká Irena Braná z Povodí Vltavy.

Podle vodohospodářů má řeka za současných podmínek, kdy je průtok asi šest kubíků za sekundu, mimořádnou regenerační schopnost a zvýšený pohyb turistů ji nemůže ohrozit.

„Splouvat se ale také pořádně nedá. Lidi dnes nelákají rizikové země, takže tráví dovolenou často doma. I proto počet turistů všude stoupá. Provozujeme i služby pro cyklisty na jižní Moravě a dalších částech republiky a všude je plná obsazenost. Na jednu stranu je to byznys, takže všichni mají z takových dnů, jaké teď byly, radost. Nedá se to ale taky vydržet pořád a v příštích týdnech už bude klidněji,“ říká Petr Janota, který provozuje cestovní agenturu CA Vltava už od roku 1994.