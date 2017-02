Kdo dá napít Českých Budějovicím? Radnice soutěží miliardovou zakázku

Hlavně udržet cenu vody a nezdražovat. Především to zajímá běžného odběratele vody. Několik tisíc obyvatel Českých Budějovic ještě sleduje, kdy bude konečně hotová stavba kanalizace tam, kde dodnes chybí. Třeba v části Nového Roudného a Haklových Dvorech.

I o to všechno se nepřímo hraje v obří zakázce, jakou krajské město ve své historii ještě nezažilo. Hodlá svěřit správu vodohospodářské infrastruktury na dalších deset let firmě, která uspěje v takzvaném koncesním řízení.

Vítěz se bude o vše starat od 1. ledna roku 2019, město chce mít uchazeče vybraného a podepsanou smlouvu nejpozději do léta roku 2018.

Dlouhá doba koncesního řízení a příprav ukazuje, o jak závažnou věc se jedná. „Ke konci roku 2018 nám končí smlouva se společností Čevak, a tak bylo nezbytné řešit další postup,“ vysvětlil náměstek primátora Petr Podhola (ČSSD).

Čevak chce pokračovat dál

Čevak má zájem v Budějovicích pokračoval dál. Konkurovat mu podle současné situace budou další dvě společnosti, jejichž jméno zatím radnice nezveřejnila. Zájemci byli celkem čtyři, ale jednoho již v průběhu kvalifikačního řízení vyřadili. Ale neúspěšný uchazeč má ještě šanci se odvolat.

V pondělí zastupitelé schvalovali další balík dokumentů, který na konci umožní uzavřít smlouvu. Vzbudil velké vášně a nakonec se dostalo i na úpravu usnesení.

„Vy nám už před finální podobou smlouvy předkládáte dokument, abychom ji schválili. Vy tím říkáte, že už by pak nebylo nutné dál nic předkládat, protože podle koncesního zákona by zastupitelstvo už v únoru tu smlouvu schválilo,“ varoval zastupitel Juraj Thoma (Občané pro Budějovice).

Také proto se následně hlasovalo ve dvou částech, kdy tu první vzali zastupitelé na vědomí drtivou většinou 40 hlasů a druhou schválili 30 hlasy. Zastupitelka Eva Hajerová (nezávislá) navrhovala ještě úplně jinou variantu řešení.

„Město by si mohlo celou infrastrukturu spravovat samo. Měli bychom tak lepší přehled nad vším. Všechny peníze by zůstaly ve městě,“ navrhla Hajerová. Podle ní by pak bylo navíc snazší například čerpat dotace na obnovu vodovodů a kanalizací.

Provozování vodohospodářského majetku soukromou firmou ale podle mluvčí Čevaku Jitky Kramářově nevylučuje čerpání dotací ze strany vlastníka infrastruktury, kterým jsou v tomto případě České Budějovice. Společnost má majetek v nájmu, nově to bude takzvané pachtovné. Hodnota majetku je ve výši desítek až stovek milionů korun.

Cenu vody chtějí udržet

Zástupci města očekávají, že ročně v souvislosti s koncesní smlouvou získají do rozpočtu přibližně 200 milionů korun, je to podobná částka jako nyní. Zohledněná má být například inflace, na což důrazně upozornila Eliška Richtrová (nezávislá).

Otázkou pak je, kolik peněz z nájmu se ve skutečnosti dostane zpátky do obnovy a budování vodovodů a kanalizací v Budějovicích, a kolik město využije na jiné rozpočtové akce. Zajímavé bude také sledovat, jaké budou náklady na provoz vodovodů a kanalizací jednotlivých uchazečů.

„Pevně však věřím, že se voda celkově zdražovat nebude. Pro město je důležité, aby zůstala ve srovnatelné hladině jako dosud,“ doplnil Podhola.

Kanalizace není zdaleka všude

Dodnes také v některých částech krajského města chybí kanalizace. Roky po ní volají obyvatelé v několika okrajových čtvrtích.

„Chybí v lokalitě Ke Studánce směrem na Staré Hodějovice. V Novém Roudném taky ještě nejsme hotoví. Tam nás letos čeká velká akce za desítky milionů v ulici O. Březiny, kterou soutěžíme,“ připomněl náměstek primátora Petr Holický (ANO).

Zdůraznil, že chybí také v Haklových Dvorech, kde město očekává velkou investici a začíná s projektovými pracemi.

„Je otázkou, jestli protáhnout kanalizaci přes Zavadilku dál, a nebo zvážit vybudování menší čistírny odpadních vod. Lidé za mnou chodí a ptají se, jak to bude dál,“ přiznal Holický. Hotové ještě nejsou ani Třebotovice s Kalištěm za Dobrou Vodou, kde se podle něj postupuje každoročně o kus kupředu.