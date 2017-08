Jihočeši budou v říjnových volbách vybírat z rekordních 25 stran a hnutí

Lídři kandidátek parlamentních stran na jihu Čech srší před říjnovými volbami do Poslanecké sněmovny optimismem. Ačkoli kampaň vypukne naplno až po prázdninách, v průzkumech favorizované hnutí ANO si troufá na zisk až pěti křesel. A pozadu nechtějí být ani jeho největší soupeři.

Strany pro říjnové volby do Poslanecké sněmovny 1. SPD - Tomio Okamura

2. Rozumní

3. ODS

4. ČSSD

5. Řád národa - Vlastenecká unie

6. SPR - RSČ

7. Česká pirátská strana

8. ANO 2011

9. DSSS

10. KSČM

11. Svobodní

12. TOP 09

13. SPO

14. KDU - ČSL

15. Realisté

16. ČSNS

17. Sportovci pro společnost

18. ODA

19. Dobrá volba 2016

20. Radostné Česko

21. Strana zelených

22. STAN

23. Cesta odpovědné společnosti

24. Blok proti islamizaci

25. Referendum o Evropské unii

Zdroj: Krajský úřad Jihočeského kraje

„Chtěli bychom v Jihočeském kraji volby vyhrát. Máme připravený zajímavý program pro lidi, postavenou vyváženou kandidátku, v jejím čele ženu a na dalších místech i začínající mladé politiky. Je těžké tipovat, kolik procent hlasů dostaneme, ale cílem je získat pět mandátů,“ uvedl poslanec Roman Kubíček, který je dvojkou kandidátky ANO. Do voleb vede hnutí už podruhé poslankyně Radka Maxová.

Ačkoli v předchozích sněmovních volbách před čtyřmi roky dosáhlo ANO v regionu na dvě poslanecká křesla, třetí mandát hnutí tenkrát utekl o pouhých 22 hlasů. Pro jihočeské zákonodárce to znamenalo odliv jednoho ze třinácti mandátů ve prospěch Karlovarského kraje.

Nejsilnějšími soupeři ANO budou v říjnových volbách tradiční parlamentní strany ČSSD, ODS, KSČM, KDU-ČSL a TOP 09. Dveře do Sněmovny si však chtějí otevřít i Starostové a nezávislí, kteří po odstoupení lidovců z připravované společné dvojkoalice uzavřeli kompletní kandidátku až v pondělí odpoledne.

„Naší ambicí je získat 13 procent hlasů. S kandidátkou plnou lidí, kteří jsou, nebo byli úspěšnými starosty, je to naprosto reálné,“ řekl lišovský starosta a radní kraje Jiří Švec, který je lídrem STAN. Záda mu kryjí starosta Kvildy Václav Vostradovský a táborský starosta Jiří Fišer.

Největší rošádu provedli na své kandidátce sociální demokraté. Po vyškrtnutí exhejtmana Jiřího Zimoly z posledního 22. místa celostátním vedením ji opustilo 10 osobností včetně jedničky Stanislava Mrvky, starosty Jindřichova Hradce. Nový lídr jihočeské ČSSD by však rád navázal na minulé vítězství strany ve sněmovních volbách a obhájil tři křesla.

„Na kandidátku přišli jiní lidé. Ale není to žádný B-tým. Věřím, že máme šanci znovu vyhrát volby. Nebude to legrace, ale je to v našich silách,“ sdělil lídr ČSSD Ondřej Veselý, který je píseckým advokátem a bývalým starostou města. Dvojkou je náměstek budějovického primátora Petr Podhola.

Na jihu Čech se budou o přízeň voličů z prvních míst dále ucházet poslanec Jan Zahradník za ODS, předseda KSČM Vojtěch Filip, ředitel základní školy Pavel Klíma za TOP 09. Vysokoškolský pedagog Pavel Himl povede Stranu zelených a Piráty Lukáš Kolářík, předseda krajského sdružení strany.

Voličům rozčarovaným třenicemi a vleklými kauzami současných zákonodárců nabízí v podzimních volbách do Poslanecké sněmovny alternativu plejáda rozmanitých politických stran a hnutí.

Na seznamu legislativního odboru krajského úřadu je rekordních 25 názvů, o sedm víc než v roce 2013. Jsou mezi nimi například politické strany Radostné Česko, Dobrá volba 2016, Rozumní či Blok proti islamizaci - Obrana domova. Šest kandidátek je zatím neúplných.

„Do pondělí 21. srpna mohou strany doplňovat a měnit pořadí, od pátku budeme kandidátky přezkoumávat. Při zjištění závady vyzveme strany k jejímu odstranění. Čas na to budou mít do konce srpna a nejpozději 1. září rozhodneme o registraci,“ popsala Alena Karvánková z krajského úřadu, která má volby na starosti.