V hotelu páčili dveře od pokoje příborem, pak zničili koberec i stěny

14:01 , aktualizováno 14:01

Vskutku svérázným způsobem se do svého hotelového pokoje v pondělí v noci dostala dvojice hostů. Poté, co muž a žena v hotelu v Dačicích na Jindřichohradecku zjistili, že si klíče nejspíše zapomněli v pokoji, popadli nerezový příborový nůž a vidličku a pustili se do otevírání zámku.