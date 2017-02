Ubitého bezdomovce našli za dva týdny. Za vraždu soud uložil sedmnáct let

Čtyřiadvacetiletý Medek napadl osmapadesátiletého bezdomovce v rozbořeném objektu bývalého nákladového nádraží v Jindřichově Hradci.

K tomu se obžalovaný přiznal. U soudu ale tvrdil, že ho chtěl jen oloupit o peníze. „V peněžence bylo asi pět tisíc. Prázdnou jsem ji i s občankou zahodil a odjel autobusem do herny v Jindřichově Hradci. Ještě ten večer jsem všechny peníze prohrál na automatech,“ vypověděl.

Obžalovaný uvedl, že nevěděl, že muži způsobil tak vážné zranění. Podle znalců bezdomovec zemřel na zhmoždění mozku, které vzniklo po úderech tupým předmětem na levý spánek.

Mrtvého bezdomovce našli asi po 14 dnech. Policisté po vrahovi pátrali především mezi komunitou lidí bez domova. Medka zadrželi v září. Od té doby je ve vazbě.

Pro Andreje Medka to nebyl první soud. Kromě toho, že je v podmínce za těžké ublížení při rvačce, si má odpykávat trest obecně prospěšných prací za krádeže.

Ke svým osobním poměrům poznamenal, že žil od 10 do 18 let v dětském domově, kde se učil na truhláře. Po návratu našel svou matku rovněž mezi jindřichohradeckými bezdomovci. Přespávala pod mostem, zatímco on v odstaveném vagonu. Živil se občasnými brigádami, hrál automaty a kouřil marihuanu.