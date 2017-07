Za vraždu policisty v drogovém amoku dostal mladík 18 let, má i platit

Osmnáctiletý obžalovaný se tentokrát už nechoval tak sebevědomě a byl spíše skleslý, když před českobudějovickým krajským soudem v posledních dvou dnech zněly závěrečné řeči v jeho hlavním líčení.

Podle obžaloby loni v prosinci v domě na Českobudějovicku dva muže těžce zranil kuchyňským nožem. Jeden z nich později zemřel (psali jsme o tom zde).

„Navrhuji trest při horní hranici základní sazby (15 až 20 let - pozn. red.) do věznice se zvýšenou ostrahou,“ uvedl na závěr státní zástupce Petr Dušek a poukázal na to, že všechny provedené důkazy svědčí o vině obžalovaného.

Hajný se podle Duška dostal vědomě do stavu agrese užitím pervitinu. S různými drogami měl přitom zkušenosti od svých 13 let a dobře věděl, jak působí na jeho emoce.

Stejný názor má i znalkyně z oboru klinické psychiatrie Lenka Fiedlerová. Podle ní nemá obžalovaný žádnou duševní nemoc, trpí jen poruchou osobnosti způsobenou zahálčivým životem a špatnou rodinnou výchovou.

Je egocentrický, rodiče jako autority nebere. Zdůraznila, že za drogy podle svých slov utratil během několika let 150 tisíc korun, které dostával od rodičů. „V době činu neměl podstatně snížené ovládací schopnosti,“ zhodnotila Fiedlerová.

Soudkyně Olga Smrčková ve středu po poledni vyřkla verdikt: 18 let vězení za vraždu. Hajný musí také podle rozsudku zaplatit poškozeným, Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra a Krajskému ředitelství Policie ČR celkem 1,75 milionu korun. Soudkyně Smrčková také řekla, že je Hajný odsouzen k ochrannému léčení ústavní formou. Rozsudek zatím není pravomocný.

Obhájce Kříženecký obvinil senát z podjatosti

Advokát Miroslav Kříženecký se v úterý snažil obvinit z podjatosti senát i s předsedkyní Olgou Smrčkovou, protože zakázala vstup do jednací síně matce obžalovaného. Ta se dříve chovala v soudní síni podle soudkyně nepřístojně a emotivně, proto senát námitku z podjatosti odmítl.

„Obžaloba tento tragický čin zjednodušuje. Vidím v něm nejméně tři aspekty, proč se stal. Selhala tu rodina, reakce obžalovaného ovlivnily drogy a způsob zásahu dvou cvičených policistů proti mladíkovi vzbuzuje pochybnosti,“ zdůraznil Kříženecký.

Tragédie se stala vloni 18. prosince. Policejní pomoc k zfetovanému a agresivnímu synovi přivolala matka.

Hlídka se nejdříve snažila mladíka uklidnit. Když to nešlo, použila hmaty a teleskopické obušky. Muži v uniformě ale nezpozorovali, že během zápasu se mladík ozbrojil nožem. Jednomu z nich probodl břicho, druhému plíce. Během zákroku byli v domě členové rodiny.

„Pomáhal jsem jim Lukáše zpacifikovat. Policisté pořád tvrdili, že na něj stačí sami,“ uvedl mimo soudní síň otec obžalovaného.

Hlídají ho se samopaly

Procesu se zúčastnili i rodiče zavražděného. Požadovali na obžalovaném celkem 1,3 milionu korun za nemajetkovou újmu a ten nejpřísnější trest. Větší část finančního odškodnění hodlají poslat na konto pro oběti trestných činů.

K pozůstalým poprvé promluvil i obžalovaný Hajný: „S omluvou, na kterou jsem už dlouho myslel, jsem čekal až na tuto chvíli. Chci vám říci, že co jsem udělal, mě moc mrzí,“ pronesl na závěr Hajný, který se na rozdíl od předešlých líčení choval méně sebevědomě.

Proces pokračoval za přísných bezpečnostních opatření. Obžalovaného s pouty na nohou hlídalo šest maskovaných a samopaly ozbrojených členů justiční stráže a policie.