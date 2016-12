Vesta, slzný plyn a kurs sebeobrany. Záchranáři chtějí lepší ochranu

Část jich bije na poplach, že se musí něco rychle začít dít. Další se snaží situaci uklidnit a chtějí ji nejdříve vyhodnotit. Ostatní se domnívají, že změna není nutná. MF DNES mapuje, jaké reakce vyvolá fakt, že jihočeská policie musela při zásazích za uplynulých 30 dnů čelit už čtyřem vážným napadením.

V jednom případě to skončilo zastřelením útočníka, podruhé střelbou do vzduchu a o víkendu pobodáním dvou policistů. Poslední případ má tragický konec, když jeden z nich v úterý v nemocnici prohrál boj o život.

Po útocích na policii se ozvali i jihočeští záchranáři. Upozornili, že jsou často terčem opilých nebo zdrogovaných osob.

„Potřebovali bychom pravidelně školení, jak se aktivně bránit, a také zlepšit výbavu pro naši ochranu. Myslím, že by nám pomohlo mít k dispozici neprůstřelnou vestu, nebo slzný plyn. Často jsme na místě dřív než policie a nikdo netuší, že bychom zrovna v tomto případě mohli jít do nějakého rizika. Když se pak situace vyhrotí, určitě by nám pomohlo lepší zabezpečení,“ svěřil se záchranář, jenž si nepřál prozradit své jméno.

Kraj se situací bude zabývat

Například náměstkyně jihočeského hejtmana Ivana Stráská je posledními událostmi a napadeními otřesena a je připravena se situací zabývat. „Dosud jsme například o vestách pro záchranáře neuvažovali. Je pravda, že se útoky neděly v takové míře. Napadání záchranářů je čím dál běžnější při výkonu jejich práce. Určitě se tím budeme zabývat a s ředitelem zdravotnické záchranné služby o tom budeme mluvit,“ slíbila Stráská.

Podle ní by bylo na místě, aby se současným stavem zabýval i stát a začal například uvažovat o změně statusu pro záchranáře. „I když tím se samozřejmě útokům nezabrání,“ dodala jedním dechem náměstkyně hejtmana.

Zvýšenou agresivitu občanů registruje policie v celé republice. Není to jen záležitost Jihočeského kraje. „Narůstá i v okolních státech. Policisté jsou důkladně připravováni v rámci služební přípravy na krizové situace a zákroky, se kterými se mohou setkat v přímém výkonu služby,“ reagovala Ivana Nguyenová, mluvčí Policejního prezidia.

Jednotlivé útvary policie jsou podle jejích slov vybaveny neprůstřelnými vestami. „O samotném využití však rozhoduje každý policista dle svého uvážení,“ doplnila mluvčí Nguyenová.

Jenže zdaleka ne u každé akce na sobě zasahující hlídka vestu má. Pro řadové policisty jsou podobné zákroky navíc velmi složité. Vesty sice jsou k dispozici, ale někteří policisté upozorňují, že by uvítali, aby při svém nástupu dostali vedle služební zbraně a dalšího vybavení také osobní neprůstřelnou vestu. Ta pomůže i při napadení nožem.

Strážníci mají výcvik každý měsíc

Neprůstřelné vesty mají k dispozici i strážníci městské policie. Na sobě v podstatě neustále mají alespoň taktické vesty, které však slouží především k pohodlnějšímu umístění výstroje.

Koupit je lze za necelé dva tisíce korun. Neprůstřelnou vestu, která pomůže i při útoku nožem, je pak možné pořídit za částku kolem deseti tisíc korun. Jejich pořízení i pro záchranáře by tak nemusela být finančně příliš nákladná věc.

Českobudějovická městská policie nárůst agresivity nezaznamenala. „Strážníci se do různých potyček a rvaček a rodinných sporů dostávají poměrně běžně. Většinou je agresivita mezi těmi lidmi a nesměřuje na nás. I tak nám občas nezbývá, než použít donucovacích prostředků,“ konstatoval David Štýfal, mluvčí českobudějovických strážníků.

Jeho kolegové pravidelně absolvují výcvik sebeobrany. „Vyjde to na každého tak dvakrát až třikrát do měsíce,“ spočítal Štýfal.

Uvědomuje si, že si hodně přihlížejících osob zákroky natáčí a chce je pak použít proti státním nebo městským orgánům. Městská policie to však řeší tak, že závažné akce monitoruje také, aby pak někdo nemohl zásahy sestříhat a vytrhávat věci z kontextu.

Pravidelné lekce sebeobrany by uvítali i záchranáři. „Stačily by lekce sebeobrany ve stísněných prostorech. Plus další ochranná výbava,“ podotkl další ze záchranářů.

Odhaduje, že při polovině výjezdů v noci o víkendu hraje roli alkohol. Vyjíždějí kvůli úrazům, napadení nebo opilé osobě ležící na ulici. „Takže od pátku počínaje se člověk musí obrnit trpělivostí na jednání s opilými,“ dodal zdravotník.