Zadlužený Kovosvit získala firma syna zbrojaře a průmyslníka Strnada

Změnu vlastníka potvrdili MF DNES zaměstnanci Kovosvitu, kteří odcházeli z ranní směny. Dozvěděli se o ní na konci pracovní doby. Informaci jako první zveřejnil server MotejlekSkočdopole.cz.

Podle serveru se Kovosvit MAS zatím nestane součástí holdingu Strnada staršího Czechoslovak Group. Pod ten spadá například kopřivnická Tatra nebo nejnověji letňanská automobilka Avia.

„I přes velmi obtížnou situaci firmy uděláme vše pro splnění jejích závazků vůči zaměstnancům, dodavatelům a ostatním partnerům. Stejně jako v jiných případech, i zde je naším cílem zachránit tradiční průmyslový podnik, který je významným zaměstnavatelem v jihočeském regionu,“ řekl Strnad Hospodářským novinám.

Předseda podnikových odborů Kovosvitu Jiří Ryzka hodnotí situaci pozitivně, ačkoliv oficiálně zatím nic neví a informace má pouze z médií. „Každopádně jsme věděli, že jednání o koupi probíhají. Pokud je to pravda, pak je to pro Kovosvit dobře. Podnik i lidi v něm potřebují stabilizaci. Toho by nový majitel mohl dosáhnout,“ řekl ČTK Ryzka.

Minulý týden začali dávat někteří zaměstnanci výpovědi, protože se dozvěděli, že dostanou jen část srpnové výplaty bez prémií.

Finanční problémy Kovosvitu vyšly najevo v polovině srpna. Na konci měsíce se objevil investor, skupina Nordic Investors, který začal zadlužené firmě pomáhat. Poskytl jí peníze na mzdy pro více než 700 zaměstnanců.