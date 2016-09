Zakrytá kašna přilákala tisíce lidí. Někteří mění názor, říká architekt

Výstava začala minulý čtvrtek. Hned první den přišlo do galerie 1 400 lidí.

„V sobotu dorazilo 1 836 návštěvníků. Leckdy přijdou s tím, že se jim projekt nelíbí, ale odcházejí spokojení a mění názor. Přijelo už několik zájezdů, autobusy Japonců, Němců i Španělů,“ říká kurátor Domu umění Michal Škoda.

Ročně navštíví výstavy v českobudějovické Galerii současného umění okolo osmi tisíc lidí.

Před zahájením výstavy prý volala architektu Janu Šépkovi spousta lidí, kteří mu často chtěli jen říct, že se jim projekt nelíbí. Teď se však situace změnila.

„Mám spoustu telefonátů, chodí mi i SMS a maily. Dokonce se ozývají i lidé, kteří už volali a chtějí mi jen říct, že změnili názor. Jsou prý mile překvapeni a mají úplně nový zážitek ze Samsonovy kašny. I já jsem z takových reakcí překvapený. Samozřejmě mile,“ líčí pražský architekt.

Kontroverzní výstava je však stále předmětem diskusí zejména na sociálních sítích. Velká část obyvatelů Českých Budějovic se staví proti projektu.

Duha nad vodou

„Myslím, že to neměl někdo povolit. Ukrytá památka, to snad napadne jen choromyslného. Když jdu do města, tak ji taky ráda vidím, ale ne takhle,“ napsala Marie Kohoutková.

VIDEO: Symbol Českých Budějovic obklopila sedmimetrová stěna Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zakrytá kašna navíc návštěvníkům nabízí i jeden zajímavý úkaz. Při slunečném počasí je před polednem u vody stříkající z chrličů dobře vidět duha, která bývá u vodopádů. Je to i díky stínům, které vytváří okolní stěna.

K dominantě Budějovic se až do 2. října lidé dostanou jen po lávce z Domu umění. Otevřeno je denně od 10 do 18 hodin a vstup je zdarma.

Na stavbu šlo okolo 250 tisíc korun přímo z rozpočtu galerie, část pokryli sponzoři. Dřevo bude po skončení opět využité jako stavební bednění.

Přímo v galerii se návštěvníci dozvědí zajímavosti o Samsonově kašně i náměstí Přemysla Otakara II. Každé úterý navíc organizátoři připravili přednášku.