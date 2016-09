Symbol Budějovic zmizel za stěnou. Zakrytí Samsona rozdělilo obyvatele

Projekt Vnímání Do kdy výstava potrvá?

Do 2. října Jak se dostat ke kašně?

Po lávce vedoucí z Domu umění Otevírací doba?

Denně 10.00-18.00, vstup zdarma Kolik stavba stála?

250 tisíc korun z rozpočtu galerie plus příspěvky sponzorů Co bude po skončení?

Dřevo bude opět použité jako stavební bednění a nevyhodí se