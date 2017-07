Hlavní tah na Prahu je u Budějovic zavřený. Auta musí po objížďce

10:39 , aktualizováno 10:39

Na nepříjemnou uzavírku narazí ve čtvrtek několik tisíc řidičů jedoucích po silnici první třídy z Českých Budějovic do Tábora. Až do 16 hodin bude neprůjezdný úsek mezi Borkem a Ševětínem. Motoristé musí jet po staré silnici. Stejné to bude ještě v pondělí 24. července.