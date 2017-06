Slunce, seno, Zeman... Prezident se v Hošticích fotil u Zemáku

„Často na něj vzpomínám,“ sdělil Miloš Zeman u „svého“ Zemáku. Úspěšně ho využil před volbami v 90. letech, ale i při prezidentské kampani. Zastavil se u něj jen velmi krátce a pak zamířil i se svou výpravou na oběd.

Autobus Zemák už nemá svou původní podobu, v současné době ho z velké části pokrývá reklama upozorňující na hoštický areál JZD. Velká Zemanova fotografie je pak na zadním skle.

V Hošticích se přišlo na prezidenta podívat několik desítek lidí. Malá ves nedaleko Volyně na Strakonicku je dodnes velmi populární díky filmové trilogii Zdeňka Trošky Slunce, seno, ... Známý režisér v obci nebyl, točí pohádku Čertoviny (více čtěte zde)

A v Hošticích je stále patrné, že se v nich natáčely tři filmy, protože tak trochu připomínají skanzen, kde je mnoho odkazů na oblíbené komedie. Neustále tam proudí turisté.

Kvůli Kájovi Maříkovi chtěl být hajným

Úterní program Zeman ovšem zahájil o několik kilometrů dál v Cehnicích, které se pyšní titulem Jihočeská vesnice roku 2016. V zahradě základní a mateřské školy tam prezident společně s jihočeskou hejtmankou Ivanou Stráskou diskutovali s občany.

Zeman tak například odpovídal, že jako dítě se nechtěl stát prezidentem, ale hajným. „Bylo to proto, že jsem četl Káju Maříka,“ zmínil. Závěr jeho debaty se pak stal tak trochu i předvolební kampaní.

V Cehnicích to byla první prezidentská návštěva, a tak Zeman obyvatelům popřál, aby se tam objevil i další prezident a klidně by to mohl být on sám. „Ale o tom už musí rozhodnout voliči,“ dodal.

Druhý den návštěvy kraje ukončil prezident ve Vimperku, kde debatoval s obyvateli. Ve středu navštíví Milevsko a ve Zvíkovském Podhradí svou třídenní pouť krajem zakončí.