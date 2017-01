Zemědělská fakulta v Budějovicích má nově moderní učebny i laboratoře

Ve vysokoškolském areálu v budějovických Čtyřech Dvorech byla budova ve tvaru kostky, která se stala časem sídlem zemědělské fakulty, postavena jako první v roce 1964. Až po ní přišly na řadu tři desetipatrové koleje a menza. Po půlstoletí provozu přestala vyhovovat požadavkům na moderní výuku, ale potřebovala vylepšit i technicky.

Proto ji vedení fakulty v létě 2015 předalo stavařům a po roce a půl včera slavnostně představilo výslednou proměnu Kostky svým hostům.„Jsou tu nově koncipované a vybavené učebny a laboratoře, nově upravené celé prostory. Od příštího týdne do 10. února tady nastěhujeme vybavení a začneme naplno pracovat,“ uvedl děkan zemědělské fakulty Miloslav Šoch.

Sám se nastěhuje jako dříve s celým vedením fakulty až pod střechu. V nižších podlažích jsou zmodernizované kanceláře, pracovny pedagogů, učebny a laboratoře. Nové jsou i rozvody energií a odpadu, interiéry jsou prostornější, vzdušnější a mnohem světlejší než původně. Ačkoli zvenčí působí budova na první pohled podobně jako dřív, dostala nové zateplení i střechu.

„Celkové náklady za rekonstrukci dosáhly 70,5 milionu korun, velkou část nákladů jsme zaplatili z dotací od ministerstva školství,“ podotkl děkan Šoch.

Zmodernizovaná budova bude sloužit pro čtvrtinu zemědělské fakulty, zpátky se tam nastěhuje katedra zootechnických věd.

„Těší nás, že po modernizaci je tu dostatek prostoru v laboratořích nejen pro posluchače denního studia, ale i pro doktorandy. Naše katedra je velká, dělá se tu spousta vědeckých věcí, díky novým prostorům budeme moci do budoucna rozšířit služby pro odbornou veřejnost,“ řekl šéf katedry zootechnických věd Miroslav Maršálek. Plánuje, že moderní laboratoře budou nabízet farmářům například analýzy výživy, genetiky a fyziologie zvířat.

Na řadu přijde obnova kolejí

Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity se chlubí tím, že zoologie je na ní nejžádanější obor. „Máme výhodu, že fakulta má statek a všichni zootechnici prvního ročníku v něm mají praxi. Ráno jdou od šesti hodin nakrmit, vykydat, podojit, pak se vrátí do školy a poté zase pokračují v péči o zvířata. Aby se nám nestalo, že student, který absolvuje zootechnický obor na zemědělské fakultě, se s těmito zvířaty nesetká a nebude s nimi umět zacházet,“ popsal Maršálek s tím, že na statku jsou třeba slepice, husy, králíci, nutrie, ovce, prasata, krávy a koně.



Do zmodernizovaných laboratoří a učeben se vrátí studenti zemědělské fakulty na začátku letního semestru v únoru. Ředitelka jihočeské Regionální agrární komory Hana Šťastná doufá, že atraktivní prostředí s moderním vybavením spolu s kvalitními učiteli může pomoci přivést do zemědělství mladé posily.

„Dnes je průměrný věk jihočeských zemědělců nad 45 let a máme problém získávat mladé šikovné a opravdu odborně zdatné pracovníky do této sféry,“ podotkla Šťastná.

Zemědělská fakulta v posledních letech zmodernizovala, nebo nově postavila už několik budov. Zbývá jí ještě udělat moderní zázemí pro katedry biologických disciplín a krajinného managementu, rektorát plánuje ještě nový prostor pro její katedru chemie.

„Teď je v jedné z budov, která je spíš v areálu Biologického centra a přírodovědecké fakulty. Ta potřebuje pro svůj rozvoj také nové prostory, proto je logické, aby měla nakonec tu budovu ona a zemědělská fakulta by dostala jinou kousek od své hlavní budovy přes silnici, kde jsou dnes staré domy,“ řekl rektor Jihočeské univerzity Tomáš Machula s tím, že to je poslední větší stavba, kterou univerzita plánuje pro fakulty.

Po několika letech intenzivní modernizace a výstavby zázemí všech osmi fakult univerzity přijde na řadu obnova tří budov desetipatrových kolejí v kampusu. Už letos začne rekonstrukce K1, vzniknou tam sekce se třemi jednolůžkovými pokoji a jedním dvoulůžkovým a všechny pokoje budou mít sociální zařízení. Rozpočet je 50 milionů korun.

„Projekčně jsme připraveni i na obnovu druhé koleje i auly Bobík. Do jejich přestavby se pustíme podle toho, jak se nám podaří sehnat dotace,“ plánuje Machula.