Za bodnutí druha do srdce dostala 7 let. Přežil a píše jí milostné dopisy

13:49 , aktualizováno 13:49

Na sedm let do vězení s ostrahou poslal českobudějovický krajský soud pětapadesátiletou ženu, která v hádce bodla svého druha kuchyňským nožem do srdce. Muž přežil a svou partnerku navštěvuje ve vazbě, posílá jí i milostné dopisy.