Post prorektora jsem odmítl, říká Zimola o svém nástupu na vysokou školu

Svou profesní kariéru začínal Jiří Zimola na Základní škole v Nové Bystřici, od pátku se stane vedoucím oddělení vnějších vztahů VŠTE, když předtím odmítl nabídku na post prorektora. Důvodem podle něj byl i fakt, že se znalecký ústav při VŠTE spolupodílel na zpracování zmíněného posudku.

„Měl jsem obavu, aby škola a její odborné pracoviště nebylo mými politickými kritiky s touto kauzou spojováno,“ říká šestačtyřicetiletý Zimola.

Hejtmani na vysoké škole Podobně jako nyní Jiří Zimola (ČSSD) i jeho předchůdce a první hejtman Jihočeského kraje Jan Zahradník (ODS) po skončení v této funkci na podzim 2008 nastoupil na vysokou školu. Na začátku roku 2009 mu předal tehdejší rektor Jihočeské univerzity Václav Bůžek jmenovací dekret do uvolněné funkce prorektora pro zahraniční vztahy. I tehdy šéf univerzity předpokládal, že Zahradník využije organizačních, jazykových a diplomatických schopností, které si prohloubil ve funkci hejtmana. Zahradník, nyní poslanec, zastupitel Českých Budějovic i kraje, působí na univerzitě dodnes na katedře matematiky pedagogické fakulty.

Co od vás na VŠTE očekávají a nastupujete na částečný, nebo plný úvazek?

Nastupuji na plný úvazek na pozici vedoucího oddělení vnějších vztahů. Svolil jsem s nabídkou rektora Marka Vochozky a jeho týmu. Chci využít svých zkušeností a pomoci veřejné a nejmladší jihočeské vysoké škole, aby se dále usazovala na akademické půdě. Věřím, že mohu pomoci při spolupráci s městy a obcemi i dalšími institucemi včetně zahraničních škol. Můžu nabídnout nejen teoretické znalosti, ale především praktické zkušenosti ze svého působení v čele Jihočeského kraje.

Budete i přednášet?

Součástí mého úvazku bude i vyučování. Povedu nějaké přednášky, možná semináře. S ohledem na to, že akademický rok začíná za měsíc, tak bude záležet na panu rektorovi, nakolik se to podaří do nadcházejícího semestru zařadit. Vidím to spíše od příštího semestru.

A máte představu, o čem budete přednášet?

Jsem vystudovaný češtinář a dějepisář, ale to se ode mě asi neočekává. Nikdo asi nemůže zpochybnit mé zkušenosti z oblasti veřejné správy, problematiky evropských fondů a zejména regionální správy. Tam může být hodně zajímavých témat pro studenty. Pokud chceme, aby se více identifikovali s Jihočeským krajem, tak bychom je měli zapojit do regionální problematiky. Mám na mysli třeba Šumavu, památky v seznamu UNESCO a jejich budoucnost, vývoj školství a řadu dalších. To by mě bavilo.

Před vstupem do politiky jste učil na základní škole. Nebude vám chybět nějaká speciální průprava pro vysoké školství?

To je spíš otázka pro vedení školy. Na vysoké škole jsem doposud neučil, ale jsem připraven sám na sobě pracovat, abych za katedrou studenty opravdu něco učil.

Kdy přišla nabídka od rektora?

Záhy poté, kdy jsem ukončil své působení v čele Jihočeského kraje (na začátku dubna odstoupil z pozice hejtmana, psali jsme zde). Nechal jsem si však nějakou dobu na rozmyšlenou. Nechtěl jsem VŠTE svým případným působením nějak ublížit. Nakonec jsme se dohodli v červenci a dál se bavili o detailech.

Měl jste více nabídek?

Bylo jich více a byly i finančně zajímavé, ale nemyslím si, že by se z postu hejtmana a podobných pozic mělo nutně odcházet do soukromé sféry.

Co to znamená pro vaše další působení v politice? Například Jan Zahradník (ODS), když skončil jako jihočeský hejtman, nastoupil na univerzitu, ale později se vrátil do vysoké politiky.

Nechávám teď věci běžet tak, jak jsou. Nečiním žádné aktivní kroky, abych se vrátil do funkce hejtmana, nebo na jiné politické funkce. O mnohém rozhodnou podzimní parlamentní volby. Nechejme se zčásti překvapit tím, co se bude dít po nich. Chci ale také říct, že jsem se sociální demokracií svázaný natolik, že mi není lhostejný její další osud.

Prospěl ČSSD prázdninový klid k tomu, aby zastavila pád preferencí?

Lidé o prázdninách nemají náladu na nějaké předvolební kampaně, proto očekávám od prvních zářijových dní, že se kampaň hodně zintenzivní. To, co se děje se sociální demokracií, potkává i ostatní strany. Všichni se připravují na horkou část kampaně.

Na kandidátce v Jihočeském kraji po zásahu vedení ČSSD nefigurujete, ale předpokládám, že jako předseda krajské buňky vše sledujete.

Pochopitelně ano. S celým vedením to sledujeme a také koordinujeme, ale lídrovi (Ondřej Veselý, pozn. red.) a jeho volebnímu týmu dáváme velkou míru svobody. Oni by měli být ti, kdo určí celou strategii.

A jaký očekáváte výsledek? Získáte v kraji tři poslanecké mandáty jako před čtyřmi lety?

Nejsem věštec, abych říkal, jaký bude výsledek, ale pokusím se být otevřený. Při vší úctě k naší kandidátce si musíme uvědomit, jaké jsou v tento moment preference sociální demokracie. Nemyslím si, že bychom mohli na celostátní, ale i krajské úrovni zopakovat výsledek, jakého jsme dosáhli před čtyřmi lety. Byť bych si to moc přál.

Ještě se vrátím k vašemu působení na VŠTE. Dostal jste i nabídku na pozici prorektora. Proč jste ji odmítl?

Při diskusi s panem rektorem jsem mu oponoval. Vysoká škola technická a ekonomická a její ústav auditů a soudního znalectví a oceňování se podílel na zpracování posudku, který se týkal kauzy spojené se mnou a se stavbou rekreačního objektu na Lipně (více zde). Měl jsem obavu, aby škola a její odborné pracoviště nebylo naprosto tendenčně mými politickými kritiky s touto kauzou spojováno. Nemuselo by to mít dobrý dopad na akademickou půdu a studenty. Proto jsem sdělil, že mi nejde o nějaké pozice na vysoké škole a zápis do mého životopisu.