Zimolovi vytkli čtenáři politiku a dopravu. Celkově mu dali lepší trojku

Celková průměrná známka vyšla Jiřímu Zimolovi 2,92. Čtenáři hlasovali a dávali známky jako ve škole od 22. srpna až do středy 31. srpna.

Nejlépe hodnotili znalosti potřeb kraje, vystupování na veřejnosti, cestovní ruch a zdravotnictví. Za to mu udělili známku 2,8. Je pravdou, že jihočeské nemocnice jsou v dobré finanční kondici a nabízejí kvalitní lékařskou péči.

Problémy kraje by měl umět vyjmenovat každý hejtman, je jen otázkou, zda je dokáže plnit. Jiří Zimola tyto potřeby v Jihočeském kraji jistě zná, často o nich mluví a zřejmě proto mu čtenáři dali dobrou známku i z vystupování na veřejnosti

Za školství a prosazování zájmů kraje dostal známku 2,9. Hospodaření s penězi kraje a plnění slibů zhodnotili čtenáři trojkou. Nejhůře oznámkovali témata doprava a politika. V nich získal Zimola 3,1.

U předmětu doprava lze hledat souvislost s chybějícím dálničním napojení jižních Čech, ať už do Prahy nebo do Rakouska. Špatnou známku za politiku si Jiří Zimola vysloužil velmi pravděpodobně kvůli tomu, že vládne s komunisty.

Jak vidí Zimolu osobnosti? Jak hodnotily hejtmanovy kroky v uplynulých čtyřech letech jihočeské osobnosti? Jejich známky a komentáře najdete v páteční jihočeské příloze MF DNES.

Podobný průměr jako Jiří Zimola získal karlovarský hejtman Martin Havel z ČSSD. Nejhůře dopadl jihomoravský hejtman Michal Hašek, kterému téměř 21 tisíc čtenářů dalo celkově 4,29.

„Čtenáři serveru iDNES.cz jsou konzervativnější. Jsou to jiní čtenáři, než má Právo nebo Haló noviny, a nemají příliš důvodů dávat mi lepší známky, takže z tohoto pohledu je to dobré vysvědčení. A jako učitel mohu říct, že jsem podle těchto výsledků způsobilý postoupit do dalšího ročníku,“ konstatoval hejtman Jiří Zimola.

Pohodlná vláda s komunisty

Podzimní volby do krajského zastupitelstva budou hodně o Jiřím Zimolovi, který potřetí povede ČSSD do krajských voleb jako lídr.

Poslední čtyři roky v kraji vládne v koalici s komunisty. Je to pro něj velmi pohodlné, protože komunisté jsou rádi, že je k moci někdo pustil, a za to nechávají ČSSD dělat, co chce.

Zimola je velkým zastáncem modernizace jihočeského letiště v Plané u Českých Budějovic, snaží se být aktivní při jednáních o výstavbě dálnice D3 nebo obchvatů různých obcí. Vedení kraje se také rádo chlubí fungujícími jihočeskými nemocnicemi.