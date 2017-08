V kabině nového kombajnu je lépe než ve staré fabii, vyzkoušel reportér

Přijel jsem ve své staré fabii bez klimatizace a teď si užívám pohodu. Kdo by to byl řekl. Tenhle finský kombajn je skoro stejně pohodlný jako moje auto. Fouká na mě svěží větřík z větráků a ani hluk ze žací lišty není nijak extrémní. Můžu si klidně pustit rádio. Prach z ječmene, který právě sečeme na poli kousek od Nebahov na Prachaticku, padá, aniž bych si ho musel všímat. Je poledne a slunce už dávno vysušilo ranní rosu.

Sedím vedle Václava Zaunmüllera. Pro něj den začal už po sedmé ráno. Čištěním stroje, kabiny a oken, promazáním motoru a vyfoukáním filtrů. S kombajnem jezdil už před 20 lety a celý život pracuje v zemědělství. I on je zvyklý na jiné podmínky. Tím spíš, že ve společnosti Prima Agri PT pracuje většinu času jako vedoucí oprav či mechanizátor, a hlavně se tak stará o stroje zemědělské firmy. „Loni mi ale předseda řekl, že pokud mu s tím budu jezdit, kombajn koupí,“ říká šestapadesátiletý Zaunmüller.

S rok starým strojem za zhruba tři miliony korun se stále učí zacházet. Technika, se kterou se pohyboval po polích před lety, se v mnoha ohledech lišila od dnešního standardu. Kombajn, kterým jsme sklízeli jedno z mála ještě neposekaných polí jarního ječmene, se pohyboval průměrnou rychlostí pět kilometrů v hodině. Po silnici zvládne jet ještě šestkrát rychleji. A jeho lišta je dlouhá pět metrů.

Pohyb kombajnu řídí joystickem

Každý pohyb stroje je možné kontrolovat z kabiny. Signalizátor informuje, když je lišta příliš nízko i kdy je plný úložný prostor s kapacitou 30 metráků sklizeného obilí. V tu chvíli je třeba odsypat do nákladního auta, které je na poli s námi.

Chybí tu spojka, veškerý pohyb kombajnu se ovládá pomocí joysticku vedle volantu. „Někdy mě to stále ještě zarazí, jsem zvyklý dělat při některých úkonech jiné pohyby, dřív se na všechno používaly páky a něco se dalo udělat jen zvenku. Je to ale děsný rozdíl, jako by někdo přesedl ze Škody MB do nejnovějšího mercedesu,“ popisuje.

Ani při přepřahání přivaděče a žací lišty, které je nutné provést před každým přejezdem mezi poli po silnici, nemusí šofér vylézt ven. „Důležitá místa snímají kamery, které můžu odtud mezi sebou přepínat, a přesně vidím, jak na tom jsme. Ve starých strojích se to dělalo pomocí zrcátek a pak jen odhadem, takže tohle je mnohem bezpečnější. Jen mě mrzí, že si teď třeba nemohu jít otřít sklo. Protože i v sedačce je čidlo, jakmile bych se zvedl, všechen pohon se okamžitě vypne – taky kvůli bezpečnosti,“ vysvětluje Zaunmüller.

Mezitím jsme zvládli v pár minutách sklidit zbytek pole u Zdenic. Na zemědělce čekalo od pondělního večera, kdy na něj padla rosa a nebylo možné obilí sklízet. To samé se stalo nad nedalekým Jelemkem, kam jsme zamířili dál. Předtím bylo nutné žací lištu odložit na vozík, který kombajn po dobu přejezdu táhne za sebou, aby nezabíral celou silnici.

Kamery mají noční vidění

V polovině srpna mají i na výše položeném Prachaticku zemědělci úrodu obilí pod střechou. V současné době už je v nížinách sklizeno úplně, ve vyšších polohách dozrávají už jen pruhy ovsa, které mají bránit erozi půdy na polích s kukuřicí. A podle počasí se ještě pár dní budou sklízet zbytky ječmene.

„Je zajímavé, že tohle je jedno z rovnějších polí, kde ani není tolik kamenů. Čím výše jsme v okolí Jelemka, tím je větší rovina. Závidím těm, kteří si s kameny nemusejí lámat hlavu. Tady jsou pole hodně kamenitá,“ povzdechl si Zaunmüller.

Na kameny má kombajn speciální nádobu, do níž padají. Tu je třeba čas od času vybrat. V padání nečistot do stroje navíc brání i speciální lišta. „Mohl bych poslouchat rádio, radši se ale dívám pod sebe a poslouchám stroj. Mnoha nepříjemnostem může člověk předejít, když dává pozor. Někdy je to hodně monotónní práce. Ale stejně jako jiné práce, ani tohle nemůže člověk dělat, pokud ho to nebaví. Já si u toho za ten měsíc skvěle vyčistím hlavu. A když je práce odvedena dobře, na poli je to hned znát,“ podotýká Zaunmüller.

I tady máme hotovo a trvalo to jen něco málo přes hodinu. Zaunmüller a jeho kolegové mají před sebou ještě další tři pole. „Někdy se jede podle podmínek až do půlnoci, kamery mají i noční vidění. Teď už je ale opravdu skoro hotovo,“ prohlásil zemědělec.