Žralok, Nemo i kapr. U Lipna otevřeli expozici Svět pod hladinou

Návštěvníci ve Wellnes Hotelu Frymburk také zjistí, jak moc koušou pirani. Nebo jak bydlí Nemo, klaun očkatý.

Kromě toho si také mohou zkusit, jaké to je, když je potápěč zavřený v kleci a okolo něj krouží žralok bílý. Pocit umocňují 3D brýle a klec, která se stále houpe.

Expozice začíná v českých vodách, pak se člověk ocitne pod mořskou hladinou. Velké místnosti vévodí akvárium se čtyřmi žralůčky skvrnitými.

„Možná v budoucnu doplníme expozice ještě o další druhy žraloků, protože toto je jen první část. Plánujeme větší nádrž, kde budou plavat ještě větší ryby,“ slibuje zakladatel frymburského Světa pod vodou Steve Lichtag, autor celosvětově známých filmů a knih o mořském světě.

Základní vstupné do expozice je 150 korun. Děti do jednoho metru výšky nebo do tří let mají vstup zdarma, do patnácti let zaplatí 100 korun. Rodinná vstupenka vyjde na 400 korun. Otevřeno je od pondělí do soboty od 10 do 20 hodin. V neděli pak od 9 do 19 hodin.