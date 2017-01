Ztráta Kovosvitu je za loňský rok 600 milionů, ale platy už chodí včas

Strojírenská firma Kovosvit MAS ze Sezimova Ústí skončila rok 2016 se ztrátou zhruba 600 milionů korun. Výsledek není až tak překvapivý, tradiční výrobce obráběcích strojů se loni potýkal s vážnými problémy, nevyplácel mzdy a měl zablokované účty. Vše vyústilo v prodej celé společnosti novému majiteli.

Na letošní rok Kovosvit plánuje tržby 1,6 miliardy korun a počítá se ziskem 50 milionů korun před zdaněním. Firma zaměstnává 605 lidí, výplaty chodí včas a větší propouštění se nechystá. Ačkoli během loňského roku odešlo zhruba 140 lidí.

Změny v Kovosvitu Na začátku srpna podal rezignaci generální ředitel Kovosvitu Filip Winkelhofer a další tři vrcholní manažeři. Ředitelem se stal Blahoslav Fajmon. Po prodeji firmy průmyslníkovi a zbrojaři Františku Strnadovi se v září Winkelhofer opět na post ředitele vrátil. V čele Kovosvitu vydržel jen do konce roku, kdy kvůli zdravotním důvodům odešel. Nahradil jej Libor Kuchař, který podnik vedl mezi lety 2006 a 2011.

Odhad tržeb za rok 2016 je 1,2 miliardy, to je v meziročním srovnání propad o 800 milionů. „Ztráta bude asi 600 milionů. Je to obrovské číslo, ale je třeba rozlišit část provozní a část, jež vzniká tvorbou opravných položek a rezerv na aktiva, což jsou pohledávky a zásoby,“ vysvětlil generální ředitel Libor Kuchař, který Kovosvit vede od ledna.

Rozdíl v tržbách přičítá tomu, že podnik nebyl loni schopen vyrábět ani obchodovat. „A od července do konce září se firma z velké míry zastavila a nefungovala. Teď se daří obsadit pozice, znovu zahájit výrobu, obchodní činnost,“ uvedl Kuchař.

Mzdy podle něj dostávají zaměstnanci v řádných termínech a v plné výši. S odboráři řeší kolektivní smlouvu, jednání obnoví v březnu a předpokládá, že se s nimi dohodne.

„Dostáváme to, co dostávat máme, a ve správný čas. Je to bez problému,“ potvrdil šéf podnikových odborů Jiří Ryzka. „Máme prodloužený dodatek kolektivní smlouvy do dubna, od února začneme vyjednávat. Máme své cíle, zatím je nebudeme zveřejňovat,“ dodal odborář.

Kovosvit v září převzal průmyslník a zbrojař Jaroslav Strnad. Vzápětí jmenoval ředitelem Filipa Winkelhofera. Ten však ke konci roku skončil ze zdravotních důvodů. Ve funkci jej vystřídal právě Libor Kuchař, který v čele firmy stál už v letech 2006 až 2011.

Ředitel nyní plánuje, že sníží počet administrativních zaměstnanců, a naopak chce přijímat obchodní zástupce, inženýry a strojaře.

„Počet zaměstnanců bude stále na úrovni šesti set, neplánujeme hromadné propouštění nebo razantní změny, spíš změnu struktury zaměstnanců,“ podotkl ředitel.

Vedení Kovosvitu plánuje tržby ze slévárny pro letošní rok 390 milionů korun, podnik má nyní tolik zakázek, že kapacitně nestíhá. Vyrábí kolem 30 až 35 strojů měsíčně, letos počítá, že jich vyrobí celkem 360. Firma se orientuje na dodávky pro automobilový, energetický, letecký a strojírenský průmysl.

„Nálada v podniku je určitě pozitivní, zlepšilo se i stravování. Práce je dost a z informací, které máme, je ten výhled do budoucna dobrý,“ řekl odborářský šéf Ryzka.

Nově se soustředí na drobnější odběratele

Klíčovým trhem se pro Kovosvit stává Česko, kde chce podnik být nejsilnějším hráčem ve svém segmentu. Důležité jsou pro firmu také Slovensko a Polsko, kde má dceřinou společnost a devět zaměstnanců. Firma zvažuje návrat do Německa, na největší evropský trh obráběcích strojů. Ve hře je také Rumunsko.

Za významný trh ředitel Kuchař stále považuje i Rusko, přestože orientace na tuto zemi stála za problémy Kovosvitu. Dřívější vlastník František Komárek sázel právě na východ, což se nevyplatilo.

Nyní se podnik soustředí spíše na drobnější odběratele, kteří kupují po jednom či dvou strojích. V prvním čtvrtletí letošního roku bude největší zakázka pro firmu z Indie za 25 milionů korun.

Kovosvit má dlouhou tradici ve výrobě obráběcích strojů. V roce 1939 ji založil podnikatel Tomáš Baťa. V posledních letech společnost investovala 100 milionů korun do slévárny, čímž rozšířila výrobu a našla nový odbyt v zahraničí.