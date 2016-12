ANKETA: Zvolte největší kulturní událost roku 2016 v Jihočeském kraji

1. Nová deska Ve smíru od Oceánu

Nová sestava kapely Oceán

Je to už pět let, co se dala kultovní kapela Oceán znovu dohromady. Pro budějovickou skupinu, která vytvořila na přelomu 80. a 90. let vlastní subkulturu, byl však zlomový až tento rok. Na začátku června vydala po 25 letech novou desku. Nazvala ji Ve smíru. Zesnulého Petra Muka nahradila zpěvačka Jitka Charvátová. Z textaře Petra Honse se stal nový kytarista Oceánu, který vystřídal klávesistu Dušana Vozáryho.

Novinka sice navazuje na oceánovskou elektronickou tradici, zároveň však zní svěže a současně. Navíc se do písní prolínají styly, kterým se jednotliví členové věnovali od rozpadu v roce 1993.

2. Výstava Surrealismus v Československu 1933 až 1939 v AJG

Více než 250 obrazů plných výjevů z fantaskních světů obsadilo zámeckou jízdárnu v Hluboké nad Vltavou.

Byla to přelomová výstava nejen v dějinách Alšovy jihočeské galerie. Kolekce Surrealismus v Československu 1933 až 1939 vznikala dva roky a na dlouho se takhle velká koncentrace významných surrealistických děl v Česku neobjeví. Galerii se podařilo získat na léto do zámecké jízdárny na Hluboké to nejlepší od Toyen, Jindřicha Štyrského, Karla Teigeho a dalších.

„Autoři výstavy, Karel Srp a Lenka Bydžovská, přichystali reprezentativní přehlídku toho nejlepšího z meziválečného surrealismu. Svou komplexností a množstvím prvotřídních děl splnila podmínky vzdělávací, kvalitně připravené a publiku přitažlivé výstavy, za níž mělo cenu vážit cestu i z druhého konce republiky,“ uvedl kritik Zdeněk Brdek.

3. Juan Diego Flórez na MHF Český Krumlov

Juan Diego Flórez zahájil v červenci Mezinárodní hudební festival Český Krumlov.

Každý rok je tváří Mezinárodního hudebního festivalu v Českém Krumlově pěvecká hvězda světového formátu. V roce 2016 to byl Juan Diego Flórez, který v sobotu 16. července nadchl několik tisíc lidí v Pivovarské zahradě. Peruánský tenorista přednesl árie od Mozarta, Gounoda, Masseneta nebo Verdiho.

Koncert byl výjimečný i proto, že Flórez vystupoval venku. „Koncerty pod širým nebem nedělám příliš často, vystupuju spíš v divadlech a koncertních síních. Pro hlas to není příliš dobré, protože se nedá spoléhat na akustiku a všechno záleží na umění zvukových mistrů,“ líčil Flórez po příjezdu do Čech.

4. Výstava Vnímání v Českých Budějovicích

Architekt Jan Šépka během výstavy Vnímání zakryl Samsonovu kašnu sedmimetrovou stěnou.

V září se v Českých Budějovicích nemluvilo téměř o ničem jiném. Projekt Vnímání, během něhož Jan Šépka ukryl Samsonovu kašnu za vysokou dřevěnou stěnu, byl zřejmě nejkontroverznější výstavou v dějinách krajského města. Pražský architekt tím chtěl upozornit na význam památek ve veřejném prostoru, kterých si lidé běžně tolik nevšímají.

Šépka vzbudil obrovskou diskusi. Jedni mu nemohli přijít na jméno, jiní zase jeho nápadu tleskali. Pořádajícím Domem umění prošlo během necelého měsíce rekordních 36 tisíc lidí, aby si zakrytý symbol Budějovic prohlédli z jiné perspektivy.

5. Nová píseň Beatles od Davida Novotného

Muzikant David Novotný je z Českých Budějovic. Na snímku je s baskytarou, kterou proslavil Paul McCartney.

Budějovický muzikant David Novotný se letos postaral o velkou hudební zajímavost i rekord zároveň. Díky němu mají Beatles úplně novou skladbu s názvem I Know My Love/We’re Still Together. Fanoušek ji poskládal v hudebním programu z útržků nahrávek této legendární kapely.

Na čtyřminutové písni pracoval tisíc hodin, využil 104 maximálně dvouvteřinových útržků z vokálních stop ze 30 originálních písní Beatles. Pelhřimovská agentura Dobrý den zapsala Novotného výkon do České knihy rekordů. Mladý muzikant tím chtěl vzdát poctu své nejoblíbenější skupině a udělat radost všem fanouškům liverpoolské čtveřice.

6. Román Dešťová hůl Jiřího Hájíčka

Spisovatel Jiří Hájíček.

Pokaždé, když Jiří Hájíček vydá novou knihu, je to literární událost. Bývá z ní pravidelně bestseller a bere různá ocenění včetně ceny Magnesia Litera. Nejinak tomu zřejmě bude i v případě novinky Dešťová hůl. Hájíček zasadil román opět do svého oblíbeného jihočeského venkova. Vedle vztahů a návratů do dětství hraje hlavní roli spor o pozemky.

„Je to skvěle napsaná kniha na nevyčerpatelné, věčné téma. Oběti a vrazi. Zločin a trest. Pravda a lež. Hájíček zvládne s minimem prostředků dosáhnout maximálního efektu,“ napsal v recenzi pro MF DNES kritik Radim Kopáč.

7. Liška Bystrouška na otáčivém hledišti v Českém Krumlově

Jihočeské divadlo uvedlo v létě před Otáčivým hledištěm Příhody Lišky Bystroušky.

Byla to jediná letošní premiéra před otáčivým hledištěm v Českém Krumlově. Navíc ji ozdobily dvě sopranistky světové úrovně. Slavnou operu Leoše Janáčka Příhody Lišky Bystroušky, kterou uvádělo Jihočeské divadlo na přelomu července a srpna, režírovalo duo SKUTR.

V titulních rolích se střídaly Lenka Máčiková a Ivana Rusko. Pod dirigentskou taktovkou Maria De Rose v inscenaci dále vystoupili přední čeští i zahraniční sólisté – v roli lišáka Jorge Garza a Peter Račko, v roli revírníka Alexandr Beň a Svatopluk Sem a řada dalších. Spoluúčinkoval také sbor a balet Jihočeského divadla.

8. Nová deska Fatherland od Pub Animals

Českobudějovičtí Pub Animals vydali desku Fatherland

Před šesti lety získala kapela Pub Animals za desku Safar-I žánrovou cenu Anděl. Podaří se jihočeským muzikantům stejný zářez i s letošní novinkou Fatherland? Podle ohlasů fanoušků i kladných recenzí je to možné.

Na albu Fatherland opustili Pub Animals taneční styl ska a vydali se více do žánrů klasického reggae a dub. Pozvali také několik hostů. Mezi devíti písněmi vynikají dvě zpívané v češtině. Na skladbu Detektivní natočili Pub Animals i videoklip, ve kterém hrají Daniela Bambasová a Tereza Vítů z činoherního souboru Jihočeského divadla.

9. Výstava Otty Plachta v Egon Schiele Centru

Otto Placht přivezl do Krumlova svá plátna.

Obří plátna s odkazy na peruánskou džungli i vnitřní představy malíře Otty Plachta byly obrovským lákadlem letošní sezony v krumlovském Egon Schiele Art Centru. Část z nich vytvořil umělec v Jižní Americe, kde střídavě žije, další zase vznikla přímo v krumlovských ateliérech.

Vůbec poprvé tak galerie ve své historii výrazně obměnila a doplnila celou výstavu o novinky, které Placht na jihu namaloval během uplynulého roku. Součástí Plachtovy krumlovské výstavy bylo také dílo jeho peruánského přítele Dimase Paredese Armase, který poprvé v životě opustil svoji zemi.

10. Kapela Ektomorf na festivalu Dead End

Maďarská kapela Ektomorf byla hlavní hvězdou festivalu Dead End.

Z čistě regionálního festivalu tvrdé muziky se během několika let stal z akce Dead End celorepublikový fenomén. A to nejen díky faktu, že tam může na jedné scéně vystupovat folkový zpěvák a na druhé kapela hrající ten nejextrémnější žánr, ale i díky perfektně šlapající organizaci.

Každý rok se navíc organizátoři snaží přivézt nějakou hvězdu metalového žánru. Tentokrát to byla maďarská formace Ektomorf, jejíž styl se dá nejjednodušeji přirovnat k Sepultuře. Na pódium nastoupila po výborném setu místní oblíbené kapely Satisfucktion. I když hrála mnohem tvrdší muziku, celkový zvuk byl výborně čitelný a energie, která se valila z pódia by probrala snad i mrtvého.