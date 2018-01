Tři Afghánci chycení na jihu Čech mířili do Německa, jeden je nezvěstný

Po dlouhé cestě z Afghánistánu je na srbském parkovišti neznámý Pákistánec dostal do tureckého kamionu. Mysleli si, že jedou do Německa. Místo toho se ocitli na okraji Českých Budějovic, kde je v prosinci našli jihočeští celníci.

Do Evropy se během loňského roku vydal každý z trojice sám. Za pomoci převaděčských skupin se dostali přes Írán, Turecko a Bulharsko.

Muži porušili ocelové lanko. Poškození se pak pokusili zamaskovat.

„Zde jim byly odebrány otisky prstů a tyto informace byly zaneseny do databáze EURODAC (systém pro srovnání otisků prstů žadatelů o azyl a některých kategorií ilegálních přistěhovalců pozn. red.),“ popsal mluvčí jihočeských policistů Jiří Matzner.

Mladíci se pravděpodobně setkali až v některém z uprchlických táborů v Srbsku. Jejich výpovědi o tom, co poté následovalo, se shodují. Uvedli, že se za pomoci neznámého Pákistánce dostali do návěsu tureckého kamionu. Že míří do Česka, ani jeden z nich netušil. Cílovou zemí mělo být Německo.

O to víc je pravděpodobně překvapilo, když byli odhaleni v českobudějovické ulici U Sirkárny, kde prováděla hlídka Celní správy České Budějovice spolu s pracovníkem spediční firmy celní odbavení tureckého kamionu značky Man.

Odhalení tří Afghánců bylo loni pro jihočeské policisty výjimečnou událostí. „Na území Jihočeského kraje to byl v roce 2017 jediný případ,“ řekl Matzner.

Cizinci se schovávali v nákladovém prostoru. Neměli u sebe zavazadla, cestovní doklady ani víza.

„Řidič kamionu byl na místě zadržen, následně bylo zahájeno trestní řízení pro podezření ze spáchání přečinu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice,“ popsal Matzner.

Z výpovědí nakonec nebyl zjištěn konkrétní pachatel a 53letý Turek byl propuštěn na svobodu. Muž od začátku tvrdil, že o pasažérech nevěděl. Policie případ dál vyšetřuje.

Afghánci za účasti tlumočníka do jazyka paštu oznámili, že jim ještě nebylo 18 let. Jejich výpověď zkoumání rentgenových snímků prstních kůstek na rukách nevyvrátilo. Zamířili tak do Zařízení pro děti - cizince v Praze. Jeden z nich toto místo asi po dvou týdnech svévolně opustil. Následně po něm bylo vyhlášeno pátrání.

„V zařízení budou umístěni do dovršení jejich 18 let a následně bude cizineckou policií řešen jejich následný pobyt na území České republiky,“ uzavřel Matzner.

Vniknutí do kamionu se pokusili zamaskovat

Odhalit jejich úkryt v kamionu nebylo jednoduché.

„Nerozřízli plachtu, jak to v takových případech bývá, ale porušili nákladovou plochu. Plachta se vkládá do oček, kterými se poté provleče ocelové lanko. Oni ho přeřízli a poškození se pokusili zamaskovat vložením kusu kovu,“ uvedl v prosinci Emanuel Breicha, mluvčí jihočeských celníků.

Podobný způsob vniknutí do nákladového prostoru vozidla popisoval loni v březnu asistent ředitele dopravní firmy Kafka transport Vlastimil Bednář. V kamionu opařanské společnosti byli tehdy nedaleko Londýna objeveni tři Eritrejci.

„Proti takovému způsobu nemáte žádnou šanci se bránit. Konstrukčně už je to tak řešeno od výrobce. Většina kamionů navíc lanko ani nepoužívá. Způsobů, jak se do kamionu dostat, je ale mnohem více. Celní lanko není téměř žádnou překážkou pro vniknutí do nákladového prostoru. Několikrát měsíčně se setkáváme s poškozením návěsu hlavně v souvislosti se zloději, kteří vykrádají nákladový prostor. Od březnové události jsme žádné případy s běženci neměli,“ komentoval v prosinci Bednář.