Mladé Jihočechy už AIDS nestraší. Lidí s HIV každým rokem přibývá

Když vyrazí Monika Kochlöflová na besedy se středoškoláky o riziku pohlavně přenosných chorob, pokaždé zažije stejný scénář. Studenti, kteří jsou stále online a nové informace se na ně sypou ze všech stran, nemají před infekcí HIV a nemocí AIDS žádný respekt.



„Jejich životní styl je zarážející. Oni to vnímají jako normu, že je běžné být promiskuitní, stejně, jako je normální kouřit marihuanu,“ popisuje Monika Kochlöflová, vedoucí českobudějovického poradenského centra Rozkoš bez Rizika.

A protože HIV není pro současnou populaci žádným strašákem a preventivních akcí je pomálu, není divu, že počet nakažených v posledních letech stále roste. Léta, kdy jihočeští lékaři nepřidávali do statistik Státního zdravotního ústavu žádné nové pacienty s diagnózou HIV, jsou minulostí.

Testovací místa České Budějovice

Zdravotní ústav

L. B. Schneidera 32

úterý 13.00–14.00

Česká společnost AIDS pomoc

Česká 20

čtvrtek 15.00–18.00

Rozkoš bez Rizika

Česká 20

středa 15.00–20.00 Tábor

Zdravotní ústav

ČSA 1191

čtvrtek 9.00–11.00

Centrum Auritus

Klokotská 114

úterý, středa 10.00–14.00 Prachatice

Kontaktní centrum Prevent

Primátorská 76

úterý až pátek 8.30–10.00 Strakonice

Kontaktní centrum Prevent

Komenského 174

úterý až pátek 8.30–10.00 Český Krumlov

Kontaktní centrum

T. G. Masaryka 114

úterý až pátek 11.00–18.00 Zdroj: www.prevencehiv.cz

Zatímco loni ke 30. září bylo v Jihočeském kraji z 93 HIV pozitivních lidí 26 ve finálním stadiu AIDS, ke stejnému datu letos je ve statistice kraje zapsáno už 109 HIV pozitivních, z nichž je 30 ve stadiu AIDS.

„Posledních sedm let se počty těchto pacientů stále zvedají. Vidíme, že chybí intenzivní prevence a lidé se zkrátka přestali této nemoci bát. A po 27 letech jsme se přestali osvětou v gay a lesbické komunitě zabývat i my. Už na to nemáme lidi ani peníze,“ říká Jiří Mareček, jednatel společnosti Jihočeská Lambda.

Jižní Čechy jsou čtrnácté

Přitom nadšenci z Lambdy dobře vědí, že nejrizikovější skupinou jsou muži mající sex s jiným mužem, ať už jsou to gayové, nebo prostituti. Nejčastější nové výskyty jsou u lidí ve věku mezi 20. a 35. rokem. Převládají nakažení muži, žen je mnohem méně, občas se vyskytne i infikované dítě.

Nejvíce pacientů nakažených virem HIV je dlouhodobě v Praze, ve středních Čechách a v Jihomoravském a Ústeckém kraji. Jihočeský kraj si drží mezi čtrnácti českými regiony sedmou příčku.

Infekce HIV a nemoc AIDS se neustále šíří i přesto, že riziko lze snížit na naprosté minimum „nerizikovým“ chováním. „Pro nákazu infekcí HIV si lidé musí sami aktivně dojít. Nejčastější cestou přenosu je nechráněný pohlavní styk nebo přenos prostřednictvím injekčního užívání drog,“ připomíná lékařka Ludmila Sattranová z budějovického zdravotního ústavu.

Lékaři varují, že lidé přestali HIV vnímat jako riziko, protože ostatní pohlavně přenosné choroby se dají léčit antibiotiky a také na HIV jsou stále účinnější léky. Díky tomu se pacienti, kteří se dozvědí o nákaze včas, dožívají vyššího věku. A pojišťovny stojí jejich léčba víc peněz, například VZP zaplatila loni za 72 klientů s HIV na jihu Čech 14,4 milionu.

Jenže musí podstoupit příslušné diagnostické vyšetření, které nabízejí kromě zdravotního ústavu také poradny HIV/AIDS, různá komunitní centra či právě Rozkoš bez Rizika.

Právě v tomto týdnu se mohou nechat otestovat všichni lidé, kteří si nejsou jisti, zda se nenakazili, anonymně a kompletně zdarma. Testování je jedinou cestou, jak infekci HIV odhalit, a včasná diagnostika je zásadní pro účinnou léčbu.

„Letos se u nás zatím nechalo otestovat v krajském městě 33 lidí a osm v Táboře. Přicházejí ti, co měli mimořádný sex s někým jiným, nebo když svému partnerovi přijdou na nevěru. A chodí i páry, které spolu teprve chtějí mít sex, a s těmi se pracuje nejlépe,“ vypočítává Sattranová s tím, že všechny letošní testy byly negativní.

Budějovické centrum Rozkoš bez Rizika, jehož cílovou skupinou jsou ženy poskytující placené sexuální služby, stále zápolí s jejich nedostatečnými vědomostmi o nevyléčitelné nákaze.

„Pracujeme přímo s těmi ženami. Je to potřeba, o nedostatečné prevenci k HIV a AIDS vypovídají dotazy, s nimiž se na nás obracejí. Třeba volají, že byly u gynekologa, který jim řekl, že jsou v pořádku. A myslí si, že jim udělal vyšetření i na HIV,“ dodává Kochlöflová.